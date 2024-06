Colpo Guendouzi in Serie A, addio Lazio e nuova maglia in Italia

Matteo Guendouzi è pronto a lasciare la Lazio, ma potrebbe restare comunque in Serie A: attenzione ad alcune delle migliori big

La Lazio è alle porte di cambiamenti molto importanti, ma con grandi incertezze sul futuro. Dopo l’addio di Maurizio Sarri, in molti pensavano che il nuovo corso sarebbe stato in mano a Igor Tudor almeno per la prossima stagione, ma ora non è sicura la permanenza del croato, dopo le sue ultime richieste sul calciomercato che Claudio Lotito non sembra avere intenzione di sostenere.

Parallelamente, potrebbero esserci tante novità anche nella rosa. Luis Alberto ha chiesto la rescissione del contratto e comunque è davvero vicino al trasferimento in Qatar, ma non è l’unico che potrebbe salutare, al netto dell’addio – già certo – di Felipe Anderson. Infatti, anche la situazione di Matteo Guendouzi si è incendiata negli ultimi giorni.

I suoi rapporti con Tudor non sono eccezionali fin dai tempi del Marsiglia e ora il mediano avrebbe chiesto la cessione, intenzionato a proseguire la sua carriera altrove nella prossima stagione. Ma dove? L’interesse dall’estero non manca, in particolare dall’Aston Villa. Il centrocampista ha già giocato all’Arsenal e tornerebbe volentieri in Premier League, ma non è l’unica pista da seguire.

Guendouzi può restare in Italia: attenzione a Milan, Juve e Inter

Guendouzi ha comunque portato a termine una buona prima stagione in Italia e a 25 anni ha ancora tanti margini di miglioramento. Per questo, Milan, Juve e Inter lo seguono con grande attenzione e l’hanno messo nella loro lista per la zona nevralgica del tempo.

I rossoneri ripartiranno dal 4-2-3-1 e nella mediana a due un calciatore completo e con grande forza al contrasto come il francese potrebbe essere molto utile nelle rotazioni. E poi, con il possibile addio di Bennacer, si libererebbe una casella che andrebbe riempita al più presto, lasciando la maggior parte dei fondi per l’attacco.

Il problema è la valutazione del ragazzo, dato che Lotito chiede 24 milioni di euro, non proprio pochi per un calciatore che ha chiesto la cessione, e quindi è in rotta di collisione con il proprio club. Si sa, con il numero uno della Lazio non è facile trattare, ma si cercherà di chiudere attorno ai 15-18 milioni. È bene specificare che, per il momento, si tratta solo di idee e non sono state avviate vere e proprie contrattazioni tra le società, né con l’entourage del calciatore.