In Serie A ma non al Milan: un’altra squadra lo porta in Italia

Il giocatore, da tempo accostato al Milan, piace anche alla Juventus di Cristiano Giuntoli. I bianconeri pronti a beffare i rossoneri

Lo vuole il Milan ma attenzione alla Juventus. I rossoneri hanno un bel po’ da fare sul mercato: non servono tanti acquisti ma, ed è forse la cosa più difficile, servono rinforzi mirati per migliorare una rosa che già può dire la sua in un campionato come quello italiano. Mentre il Milan non ha ancora annunciato il nuovo allenatore, le altre squadre sono già avanti. E ora, dopo aver probabilmente perso Zirkzee (a causa dei costi troppo alti), potrebbe sfumare un altro obiettivo.

“Ho ancora un anno di contratto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo“, ha spiegato l’obiettivo rossonero in questi giorni. E i presupposti affinché il giocatore riesca a realizzare i propri obiettivi sembrano esserci tutti. Si tratta di Youssuf Fofana e il Monaco, il suo club di appartenenza, d’altronde, è consapevole del fatto che questa estate sarà l’ultima occasione per incassare qualcosa dalla sua cessione. Il giocatore ha così una valutazione non eccessiva, sui 20-25 milioni di euro. Una cifra che ha portato diverse squadre importanti a valutare il colpo. Lo sta facendo anche il Milan, con Geoffrey Moncada che ha posto il suo nome in cima alla lista della spesa. Portarlo a Milano però non è così scontato, soprattutto in caso di tempi di trattativa lunghi. Ed è qui che entra in gioco la Juve.

Milan, concorrenza spietata: bisogna fare in fretta

Il Diavolo, d’altronde, ha bisogno di un grande centrocampista che possa dare una mano alla difesa e Fofana appare davvero l’idea giusta. Non sarà, però, per nulla facile portarlo a Milano. La concorrenza è di quelle importanti. La Gazzetta dello Sport di oggi scrive che sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus.

I bianconeri sono pronti ad essere protagonisti sul mercato e a centrocampo servono parecchi rinforzi, dopo la squalifica di Pogba e la possibile partenza di Rabiot. Milan e Juve devono, inoltre, fare i conti con il Psg e soprattutto con alcuni club di Premier League. Non è la prima volta che le due italiane si ritrovano ad essere accostate allo stesso calciatore. In questi ultimi giorni, d’altronde, si è parlato tanto di Joshua Zirkzee, obiettivo primario dei rossoneri, per l’attacco, che stuzzica la fantasia anche dei bianconeri, che vorrebbero fare un regalo a Thiago Motta. E’ evidente, però, che con Dusan Vlahovic già in rosa, prima di affondare sull’olandese servirebbe un sacrificio. Ma il rischio, anche in questo caso, è che alla fine il centravanti del Bologna si ritrovi a giocare fuori dall’Italia.