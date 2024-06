F1 gratis in tv, c'è l'ufficialità: colpo di scena per i tifosi

Grande notizia per il pubblico italiano di Formula 1 che potrà assistere in chiaro in TV al prossimo Gran Premio: ecco i dettagli.

Esattamente un terzo del Mondiale 2024 di Formula 1 è già passato in seguito al Gran Premio di Montecarlo che si è disputato nei giorni scorsi. La corsa monegasca è stata infatti l’ottava su un totale di 24 gare previste per questa stagione di F1 e ora iniziano a delinearsi i rapporti di forza che verosimilmente ci si aspetta di continuare a vedere per il resto del campionato.

Come molti esperti e anche addetti ai lavori avevano pronosticato alla vigilia di questo nuovo Mondiale, il leader assoluto è di nuovo Max Verstappen che ha già vinto ben cinque gare su otto. Nell’ultimo Gran Premio – e più in generale nel corso del fine settimana – però la performance dell’olandese non è stata impeccabile e ne ha approfittato un ferrarista per vincere. Questo, come anche la notizia che sta circolando in queste ore, sono due ragione per far gioire i tifosi italiani della Formula 1.

Leclerc cercherà di vincere anche in Canada: il Gran Premio sarà visibile in chiaro

Come detto, Verstappen a Monaco non è riuscito a fornire una prestazione superlativa come spesso gli succede e quindi ha saputo approfittarne al meglio il padrone di casa Charles Leclerc che è arrivato primo ottenendo quello che per lui è uno storico successo sul circuito cittadino di casa sua.

Ora il pilota numero 16 della Ferrari cercherà di vincere anche in Canada, luogo del prossimo Gran Premio che si terrà nel fine settimana dell’8 e 9 giungo a Montreal. Nel frattempo Sky ha reso noto che, oltre al consueto canale 207 che trasmette tutta la Formula 1 in diretta, per questa gara canadese verrà offerto un servizio sul suo canale in chiaro che si chiama TV8 e si trova per l’appunto sull’ottavo canale del digitale terrestre.

La corsa del prossimo weekend non sarà però trasmessa in diretta perché lo spegnimento dei semafori è previsto per le ore 20 italiane ma la visione del Gran Premio su TV8 partirà solamente alle 21:30. Un programma in differita di un’ora e mezza che consentirà comunque a tutti gli italiani di assistere alla gara per seguire le due Ferrari.