Addio e ritorno in Italia: Milan, ecco il bomber da 20 gol assicurati

In Casa Milan continua la ricerca di un nuovo attaccante che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. Il punto della situazione

Non è ancora finita la ricerca al nuovo bomber in casa Milan. Il club rossonero è chiamato a sostituire Olivier Giroud, che la prossima stagione giocherà nella Major League Soccer, con la maglia dei Los Angeles FC. Una scelta maturato da tempo, che non ha di certo trovato il Diavolo impreparato.

Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic stanno così vagliando tutte le possibilità ormai da mesi. Il prescelto – come più volte detto – è Joshua Zirkzee, ma le difficoltà non mancano. La clausola rescissoria, da 40 milioni di euro, è alla portata, ma c’è concorrenza, soprattutto all’estero, con le squadre di Premier League interessate. Nelle ultime ore, inoltre, si è tornati a parlare di un possibile rientro alla base, al Bayern Monaco. L’ostacolo più grande in realtà è rappresentato dalle commissioni da dare al suo agente, che supererebbero i 15 milioni di euro.

Calciomercato Milan, suggestione Icardi: ora può diventare realtà

Dai radar del Milan non sono comunque mai spariti altri profili, come Benjamin Sesko e Santiago Gimenez. Bomber per i quali serve mettere mano al portafoglio. Difficilmente lasceranno i loro rispettivi club, Lipsia e Feyenoord, per meno di 50 milioni. Sul taccuino dei rossoneri ci sono poi anche Guirassy e Jonathan David, ma sembrano convincere meno.

Ecco perché guardare altrove, ad altri centravanti che possano garantire tanti gol è un dovere. Attenzione così all’idea Mauro Icardi. L’argentino tornerebbe ben volentieri a Milano e vestire il rossonero è stata una possibilità anche in passato. In questi anni non ha smesso di far gol. Il 31enne di Rosario nell’ultima stagione giocata con la maglia del Galatasaray ha segnato 32 gol, realizzando anche 12 assist. Numeri impressionanti, che hanno permesso ai giallorossi di conquistare il titolo e che evidentemente non possono passare inosservati.

Icardi può così lasciare il Galatasaray. Il motivo? Erden Timur, l’uomo che di fatto spinse l’argentino a scegliere il club di Istanbul, è intenzionato a fare le valigie. Siccome l’ex Inter è molto legato a lui, potrebbe quindi decidere di seguirlo. Ci sarebbe, chiaramente, da fare i conti con la tentazione araba. Siamo certi, infatti, che diversi club torneranno a bussare alla porta dell’argentino, ma né lui né la moglie Wanda Nara direbbero di no ad un ritorno a Milano, città alla quale sono molto legati.