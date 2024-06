Berrettini senza parole, arriva la beffa da Melissa Satta

Non si sono ancora spenti del tutto gli strascichi sulla fine della storia tra Matteo Berrettini e Melissa Satta: arriva la beffa

Una coppia, ormai ex, che non è stata ancora dimenticata. Un’unione che, per quanto osteggiata da alcuni presunti tifosi del tennista – definiti senza mezzi termini ‘leoni da tastiera’ da parte della bella presentatrice – nonché chiacchierata senza soluzione di continuità anche quando apparentemente si respirava solo armonia tra le parti, resta viva nelle cronache gossip.

Parliamo ovviamente di Matteo Berrettini e Melissa Satta, e della loro relazione durata circa un anno, ufficializzata a stagione tennistica scorsa appena iniziata e finita poco dopo San Valentino. Da sempre molto attivi sui social – anche quando si era trattato di condividere col grande pubblico le vacanze passate assieme, perfino quelle in compagnia del piccolo Maddox Prince-Boateng – i due sono stati sospettosamente silenti sia a ridosso delle vacanze natalizie, sia in prossimità del compleanno di Melissa, il 7 febbraio scorso.

La straordinaria puntualità degli esperti di cronaca rosa avevano fatto allora una predizione, puntualmente verificatasi: quella che i due fossero vicini a separarsi. Detto fatto, dopo poche settimane, col consueto annuncio social, l’ex numero 6 del ranking ATP ha confermato la fine della loro relazione. Chi aveva però, magari anche legittimamente, pensato che contestualmente potessero spegnersi le chiacchiere riguardanti il loro passato insieme, ha dovuto fare i conti con delle succose novità.

Melissa Satta, la ‘vendetta’ corre sul filo delle corde da tennis

Se infatti il tennista ha di fatto non smentito la liason con la sua nuova fiamma (Federica Lelli, ex del cantante Ultimo, che sarebbe già addirittura andata a convivere con lui a Roma), Melissa non è stata a guardare. Anzi.

La presentatrice ha ufficializzato la sua relazione con Carlo Gussalli Beretta, rampollo dell’omonima famiglia costruttrice di armi nonché ex compagno di Giulia De Lellis. Fin qui potremmo dire tutto nella norma: i due ex fidanzati hanno voltato pagina senza troppi rancori, rimettendosi in gioco con le rispettive compagnie.

C’è però un particolare che ha scatenato la curiosità dei fans e, diciamola tutta, anche di chi ragiona sempre in un’ottica maliziosa. La bella conduttrice ha infatti condiviso sui suoi profili social foto e filmati di lei impegnata col suo nuovo amore a…giocare a tennis. Ovviamente la curiosa coincidenza – giova ricordare che comunque Melissa è sempre stata un’appassionata del nobile sport con la racchetta – ha destato scalpore.

Che sia una velenosa frecciatina che la 38enne abbia voluto lanciare, sotto forma di pallina di tennis, al suo ex compagno? Ne sapremo certamente di più in futuro…