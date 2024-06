@ML – Colpo Zirkzee, gli aggiornamenti: sempre più vicino

L’affare Joshua Zirkzee è in dirittura d’arrivo. Il Milan è pronto a piazzare il grande colpo in attacco: ecco la situazione per l’olandese

Joshua Zirkzee si avvicina a grandi passi al Milan. L’attaccante olandese è il prescelto per raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. Il giocatore del Bologna ha convinto proprio tutti, dai tifosi ai dirigenti: Zlatan Ibrahimovic, che sta risultando decisivo in questa trattativa, stravede per lui, ma è ritenuto il rinforzo perfetto anche da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.

Il Diavolo così ha deciso di premere il piede sull’acceleratore e in questi giorni si vuole arrivare a dama. La situazione, d’altronde, è sempre più fluida, con il suo entourage a colloquio costante con i dirigenti del Milan. Tutte le pretendenti restano così solo sullo sfondo. In Italia ha attirato le attenzioni di Inter e Juventus, che hanno manifestato il loro interesse, i nerazzurri anche pubblicamente, senza mai affondare davvero il colpo. Discorso simile anche in Inghilterra.

Ci sono l’Arsenal e il Manchester United che seguono da vicino la trattativa tra il Milan e Zirkzee, pronti ad approfittarne se qualcosa dovesse andare storto, ma in questo momento sono distanti. La fiducia tra le parti, al momento, però, è davvero massima. Joshua Zirkzee vuole il Milan e il club rossonero vuole il centravanti olandese. Ogni altra ipotesi, al momento, è stata messa da parte, ma serve l’arrivo in Italia di Kia oggi o nei prossimi giorni, per chiudere definitivamente l’affate.

Milan-Zirkzee, i dettagli dell’accordo

Come detto, la trattativa è davvero fluida: sì perché il Milan ha deciso di pagare i 40 milioni di euro della clausola e ha trovato un accordo con il calciatore per 4,5 milioni di euro con i bonus. L’ultimo ostato è dunque rappresentato dalle commissioni. Sono previsti nuovi contatti anche in giornata con l’obiettivo di chiudere definitivamente la trattativa. Possibile che l’accordo arrivi per una decina di milioni di euro.

Una cifra certamente alta, ma il Milan stavolta è intenzionato a fare un’eccezione per iniziare l’estate del mercato nel migliore dei modi. Questi d’altronde sono i giorni dell’annuncio ufficiale di Paulo Fonseca e quelli dell’inizio della campagna abbonamenti. Far sognare i tifosi con l’arrivo di Joshua Zirkzee è chiaramente il modo migliorare per spingerli ad andare allo stadio. Ricordiamo che nelle ultime partite casalinghe la Curva Sud ha manifestato tutto il suo dissenso per il momento del Milan, chiedendo risposte chiare sul mercato. L’olandese è ovviamente la risposta migliore che possa esserci e qui tutti sono davvero d’accordo.