Addio Walker, il sostituto dalla Serie A: l’annuncio in diretta fa impazzire tutti

Kyle Walker pronto a lasciare il Milan a fine stagione. Il nuovo colpo sulla destra arriva dalla Serie A. I tifosi esultano per il grande affare

Kyle Walker non sarà presente contro l’Udinese e rischia di star fuori dai campi di gioco per circa un mese. L’infortunio al gomito dovrebbe dunque fargli saltare anche il derby di Coppa Italia, in programma il 23 aprile. Un match fondamentale che può aiutare il Milan a rendere meno amara questa stagione più che complicata, che i tifosi non vedono l’ora di archiviare.

Questo stop, però, potrebbe essere decisivo anche per il futuro di Walker. Il riscatto non è ancora arrivato e dopo le ottime sensazioni avute al suo arrivo, qualcosa non è andato per il verso giusto nelle gare successive. L’acquisto dal Manchester City per cinque milioni di euro è dunque in stand-by. Il Milan riflette e tutto è davvero possibile.

Milan, colpo dalla Serie A: è finita con Walker

C’è così chi, come Maurizio Cardone, pensa che sia giusto non tenerlo in rosa. Il giornalista, intervenuto ai microfoni di Zona Rossonera, programma YouTube di Calciomercato.it, ha affermato senza troppi giri di parole cosa farebbe con l’inglese: “Non lo terrei. Vero che ha esperienza, ma non si può tenere un giocatore solo per quella. Walker ha 34 anni e credo il Milan farebbe bene a puntare ad un giocatore diverso, che ha già presenze in Europa, magari di 25/26 anni”.

A quel punto, incalzato sul possibile colpo del Milan, Maurizio Cardone si è sbilanciato, affermando: “Io se potessi prendere qualcuno prenderei Dodo, che secondo me sarebbe il giocatore ideale. Senza Theo hai giocato con due terzini bloccati e il Milan è stato un po’ sempre monotematico”.

Un profilo che i tifosi del Milan conoscono davvero bene e che sabato scorso è stato protagonista di una grandissima partita proprio contro i rossoneri a San Siro, indossando la maglia della Fiorentina. Il duello messo in campo con Theo Hernandez è stato davvero entusiasmante. Alla fine ai punti lo ha vinto proprio il brasiliano, che ha fornito un assist decisivo, oltre a segnare il gol del 3 a 2, poi annullato per fuorigioco. La valutazione di Dodo è ovviamente alta, sui 30 milioni di euro, e su di lui si registra il forte interesse delle big, come il Barcellona e il Manchester United