Asse col Bayern, clamoroso ritorno in Serie A

C’è una linea che sembra legare il calciomercato del Milan a quello del Bayern Monaco. Ecco cosa può succedere in questa lunga estate

Il Bayern Monaco da tempo ha messo nel mirino diversi giocatori del Milan. Il club bavarese la scorsa estate ha provato a mettere le mani prima su Pierre Kalulu, poi su Fikayo Tomori. Non è mai scemato, inoltre, l’interesse per Mike Maignan, visto come il portiere ideale per raccogliere l’eredità di Neuer, ormai non più giovanissimo. Il nome caldo delle ultime settimane, però, è certamente un altro.

Stiamo chiaramente parlando di Theo Hernandez. Il terzino francese, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026, è il giocatore individuato per sostituire Davies, cercato con insistenza al Real Madrid. Va detto, però, che al momento il Bayern Monaco non ha presentato alcuna offerta al Diavolo, che per meno di 80 milioni di euro non si siederebbe a trattare la cessione di uno dei suoi migliori giocatori. Ci sarà, dunque, da attendere, in questa lunga estate per capire cosa potrà accadere.

Dal Bayern al Milan: occasione de Ligt, è un affare

Difficile che si muova qualcosa prima degli Europei, ma il Milan nel frattempo dovrà decidere se presentare un’offerta concreta a Theo Hernandez per il rinnovo. Il club rossonero sa bene che servirà una proposta da almeno 7-8 milioni di euro netti a stagione per blindare il giocatore francese.

Ma l’asse Milan-Bayern è legato anche da altri possibili affari. Un altro nome che unisce le due squadre è certamente Joshua Zirkzee. Negli ultimi giorni sono arrivate news contrastanti in merito ad un possibile ritorno di fiamma dei bavaresi per l’olandese. La verità è che oggi tra l’attaccante e i tedeschi non c’è nulla. Zirkzee d’altronde ha espresso la volontà di continuare a giocare in Italia e con il Milan c’è voglia di trovare un’intesa.

Ecco dunque che alla fine l’asse Milano-Monaco potrebbe scaldarsi con un percorso inverso. Non è da escludere, infatti, che possa essere un giocatore del Bayern a trasferirsi in rossonero. Attenzione, in questo, ad un profilo come de Ligt che non ha convinto fino in fondo e potrebbe lasciare la Baviera a condizioni vantaggiose. Se l’olandese, ex Juventus, facesse le valigie in prestito con diritto di riscatto l’affare potrebbe davvero decollare, a prescindere da qualsiasi alto tipo di trattativa tra il Milan e il Bayern per i giocatori sopracitati. Attenzione dunque a quanto potrà succedere tra i due club.