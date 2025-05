Batosta Milan, un big ai saluti: se ne va in Premier

Colpo di scena per il mercato rossonero, la stella di Conceicao nel mirino di un top club: così può lasciare il Milan

Una manciata di giorni al match che definirà la stagione rossonera. Il Milan si appresta a vivere la finale di Coppa Italia contro il Bologna, nella speranza di chiudere l’annata con due nuovi trofei in bacheca. Nel frattempo il lavoro di ‘ristrutturazione’ in vista della prossima sessione di calciomercato è già cominciato da tempo.

Si cambierà molto in casa rossonera, a partire dal ruolo del direttore sportivo ancora tutto da decidere. Chi occuperà quella carica? Di nomi, da settimane a questa parte, ne sono stati fatti tanti. Da Paratici a Tare fino a Tony D’Amico, attualmente sotto contratto con l’Atalanta. Da questa decisione, ancora in forte divenire, dipenderà gran parte della strategia di mercato che caratterizzerà i mesi estivi in quel di Via Aldo Rossi.

La dirigenza ripartirà dalla difesa, un reparto le cui prestazioni hanno evidentemente influito in maniera negativa sulla classifica in Serie A: basti pensare che invece l’attacco del Milan e quello del Napoli registrano dopo 35 giornate entrambi 55 reti. A questo punto, il problema, potrebbe essere più dietro.

Si opererà in tal senso, alla ricerca di almeno un centrale di caratura internazionale che riporti solidità alla difesa. Nel frattempo, però, dalla Spagna si torna a parlare di una possibile clamorosa trattativa per l’uscita di una delle stelle di Sergio Conceicao: la chiamata dalla Premier League è già arrivata.

Dal Milan alla Premier League: contatti avviati

Il portale iberico ‘Fichajes.net’ sottolinea come vi sia un club in particolare che vorrebbe puntare sull’uomo più rappresentativo dei rossoneri che quest’anno, spesso e volentieri, è finito in disparte per scelta tecnica di Sergio Conceicao. Si parla chiaramente di Rafa Leao.

Il Chelsea sembrerebbe essersi già mosso, avviando contatti esplorativi per cercare di portare alla corte di Enzo Maresca il numero 10 rossonero. Sotto contratto con il Milan fino all’estate 2028, Leao ha vissuto una stagione fatta di pochi alti e parecchi bassi, al punto che Conceicao ancora oggi spesso e volentieri lo lancia in campo solo a partita in corso. Un feeling evidentemente non così forte tra i due, anche se l’ex Porto pare destinato a salutare il Milan.

Non è ancora chiara quale possa essere la cifra ma l’intenzione dei ‘Blues’ sarebbe quella di convincere in ogni modo la dirigenza di Via Aldo Rossi per lasciar partire l’ex Lille, reduce da 12 gol e 13 assist in 48 apparizioni complessive tra campionato e coppe. Staremo a vedere se la chiamata dalla Premier, alla fine, convincerà Leao ma soprattutto il club rossonero a valutare l’addio.