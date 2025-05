Biglietto di solo andata, avventura al capolinea: il calciatore resta a Roma

L’avventura del giocatore è ormai giunta alla fine. Il suo futuro appare davvero scritto: ecco la situazione in vista delle prossime partite

Il Milan di Sergio Conceicao ha già voltato pagina. Il successo contro il Bologna è ovviamente il passato, con il Diavolo che deve obbligatoriamente guardare alla sfida di mercoledì sera, ancora contro gli uomini di Vincenzo Italiano. Una vittoria renderebbe decisamente meno amara una stagione alquanto complicata, che si chiuderà – salvo miracoli ai quali non crede davvero nessuno – senza la Champions League.

I tifosi sono disperati, anche per via di quanto sta accadendo dall’altra parte del Naviglio, ma soprattutto per l’incertezza che si respira in vista del futuro. Non è ancora ben chiaro chi sarà il Direttore sportivo e quale allenatore dovrà guidare il Milan alla rinascita. Di certo c’è Giorgio Furlani sarà al suo posto di comando, al pari di Zlatan Ibrabhimovic. Geoffrey Moncada, al massimo cambierà posizione, tornando a fare il capo scouting, ma senza Ds tutto potrebbe restare così.

Cambierà, invece, qualche calciatore. Oggi sono diversi gli elementi in bilico, che rischiano di fare le valigie. Su alcuni, in realtà, ci sono sempre meno dubbi. Per João Félix, ad esempio, c’è la certezza che il 30 giugno dirà addio al Milan. Non c’è alcuna possibilità che il Diavolo decida di sedersi attorno ad un tavolo con il Chelsea per trattare la sua permanenza a Milano, nonostante sia la sua volontà.

Milan, non solo João Félix: avventura a capolinea per Abraham

Ovviamente João Félix ci sarà all’Olimpico e potrà dare una mano al Milan, qualora Sergio Conceicao decidesse di gettarlo nella mischia. Lo stesso può accadere a Tammy Abraham, che nell’ultimo periodo ha perso terreno ed è scivolato dietro nelle gerarchie.

Oggi Luka Jovic e Santi Gimenez sono nettamente avanti nelle preferenze del tecnico portoghese. E’ vero che il vento dalle parti di via Aldo Rossi cambia in fretta, ma ormai non c’è più tempo. Magari giocherà qualche minuto, ma nel suo futuro non ci sarà certamente il Milan. Il Diavolo nutriva dei seri dubbi già quando le cose andavano bene. Adesso la situazione è chiaramente peggiorata.

L’ostacolo più grande è sempre stato lo stipendio (guadagna più del doppio di Gimenez), ma i numeri non sono chiaramente quelle di grande bomber. Così l’addio è certo, con un ritorno a Roma (sarà di passaggio), la città che ospiterà due delle ultime tre partite del Milan.