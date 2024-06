Caos Mondiale per Club, sogno infranto per il Milan

In questi giorni si è tornato a parlare del nuovo torneo FIFA: le parole di Ancelotti, poi smentite, avevano fatto sorgere un “caso”.

FIFA e UEFA continuano a voler aumentare il numero di partite e questo sta provocando non pochi malumori nei club e nei calciatori. Nel 2025 si disputerà un nuovo Mondiale per Club, programmato dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Questa competizione avrà cadenza quadriennale.

È prevista la partecipazione di 32 squadre e tra queste sono 2 le italiane qualificate, Inter e Juventus. Ovviamente, sono rappresentati tutti i Continenti. Per l’Europa sono presenti 12 club: gli ultimi 4 vincitori della Champions League e gli altri 8 si qualificano in base al ranking dell’ultimo quadriennio, con punteggio assegnato basandosi solamente sui risultati ottenuti in Champions.

Quanto fatto in Europa League e Conference League non conta, per questo il Milan ha perso le proprie speranze di qualificazione quando è stato eliminato nella fase a gironi dell’ultima Champions. Un Paese non può avere più di 2 rappresentanti, quindi i rossoneri avrebbero potuto togliere eventualmente il posto alla Juve. Il sogno è andato in frantumi, così come i milioni che il Diavolo avrebbe potuto incassare partecipando alla nuova Coppa del Mondo per club.

Caso Ancelotti-Real Madrid: cosa è successo

In questi giorni ha fatto molto rumore una dichiarazioni di Carlo Ancelotti riportata dal quotidiano Il Giornale, che lo ha intervistato: “La FIFA se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la FIFA vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativi. Come noi altri club rifiuteranno l’invito“.

Ancelotti aveva così annunciato la non partecipazione del Real Madrid al nuovo Mondiale per Club. Poco dopo, però, il club spagnolo ha diramato un comunicato ufficiale per chiarire la propria posizione: “Il Real Madrid comunica che in nessun momento ha dubitato di partecipare. Pertanto, il nostro club disputerà, come previsto, questa competizione ufficiale che affrontiamo con orgoglio e la speranza di tornare a far sognare i nostri milioni di tifosi con un nuovo titolo“.

I blancos hanno smentito Ancelotti quindi? Lo stesso Carletto, tramite i social, ha voluto fare una precisazione importante: “Le mie parole sul Mondiale per Club non sono state interpretate nel modo in cui volevo. Niente di più lontano dai miei interessi rifiutare la possibilità di disputare un torneo che può essere una grande opportunità per continuare a lottare per grandi titoli con il Real Madrid“.

Smentito, dunque, quanto riportato da Il Giornale e caso rientrato. Il Real prenderà regolarmente parte alla competizione nel 2025. Magari i tifosi di alcune squadre sognavano un ripescaggio in caso di auto-esclusione dei blancos e di altre società, però al momento non sembra esserci questo scenario.