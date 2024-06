Gelo Verstappen, terrore per l’olandese: il racconto che sconvolge

Il campione del mondo Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Canada, ma ha rischiato davvero corso nell’ultimo weekend.

L’ultimo weekend abbiamo visto un nuovo capovolgimento delle sorti del Mondiale di Formula Uno. Il pilota olandese Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Canada e ha dato una nuova scossa nelle sorti della classifica, allungando nuovamente sulla concorrenza.

Negli ultimi Gran Premi Ferrari e McLaren avevano messo pressione e sembrava essersi riaccesa la lotta per il Mondiale, ma con ciò che è accaduto a Montreal il pluricampione olandese sembra aver chiuso ogni discorso. D’altronde è stato un weekend terribile per la Ferrari con 0 punti sia per Leclerc che per Sainz e il peggior weekend dell’era Vasseur.

La Rossa è chiamata a reagire nelle prossime gare, ma ormai la lotta sembra essere solo per il titolo costruttori, Verstappen ha un netto vantaggio su tutte le rivali. La Red Bull non sembra più la macchina dominatrice degli scorsi anni, ma il vantaggio sulle rivali di Super Max è piuttosto importante: eppure le cose potevano andare molto diversamente e Max ha rischiato davvero grosso.

Una curiosa invasione di pista che ha messo a rischio la sua vittoria e che ha lasciato di stucco i fan in casa Red Bull. Ne ha parlato in conferenza il pilota olandese.

Red Bull, clamorosa rivelazione di Verstappen

E’ quasi una tradizione e anche questo weekend è avvenuto. Il Gran Premio del Canada ha – come ‘ospiti’ – la presenza attorno al circuito di marmotte americane, roditori che vivono in Canada e che quest’anno hanno rischiato di mettere a repentaglio il Gran Premio.

Durante il Gran Premio il pilota Max Verstappen ha rischiato di investire una marmotta a velocità altissime, un incidente che avrebbe ucciso l’animale e sicuramente messo fine alla corsa di ‘Super Max’. In conferenza il pilota ha svelato: “Stavo arrivando all’ultima chicane e ho visto quello che inizialmente sembrava un detrito, poi solo dopo mi sono reso conto si trattava di un’animale e l’ho evitato giusto all’ultimo”.

Simpatico siparietto poi con Russell e Norris e il pilota della Mercedes ha rivelato: “Sono contento che si è messo in salvo e soprattutto ero felice che grazie a quel movimento ti avevo recuperato due decimi”, il curioso messaggio del pilota.

Non è la prima volta che capita un episodio del genere a Verstappen e l’olandese già in passato aveva raccolto un animale, per la precisione un uccello entrò nel suo motore ed ora poteva ripetersi un altro clamoroso ipotesi.