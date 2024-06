Nome nuovo in difesa, arriva da Berlino

Il Milan pensa a un centrale che gioca in Bundesliga: un profilo mai accostato prima al club e che potrebbe essere l’acquisto a sorpresa.

Con la partenza di Simon Kjaer la società rossonera comprerà sicuramente un nuovo difensore centrale. Sono diversi i profili nella lista di Geoffrey Moncada e sarà interessante vedere se si punterà su un giocatore esperto oppure su un giovane.

In queste settimane è stato accostato al Milan anche Mats Hummels, in scadenza di contratto a fine giugno e che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund. Sembra che il suo rapporto con l’allenatore Edin Terzic non sia dei migliori, pertanto l’addio è un’opzione probabile. Il tedesco compirà 36 anni a dicembre, è in buone condizioni fisiche e potrebbe giocare ancora una o due stagioni ad alto livello. Ad ogni modo, oggi non risulta esserci una trattativa. Vedremo se ci saranno sviluppi concreti nelle prossime settimane. Intanto, è spuntato un altro nome dalla Bundesliga: Diogo Leite.

Un portoghese per Fonseca: chi è Diogo Leite, difensore dell’Union Berlino

Il Milan sta pensando al 25enne portoghese in forza all’Union Berlino. Si tratta di un centrale difensivo mancino, caratteristica che la dirigenza sta cercando per la nuova stagione. È in Germania dal 2022, vi è approdato in prestito con diritto di riscatto dal Porto. L’acquisto definitivo è costato circa 7,5 milioni di euro.

Leite è alto 1,90 metri, è forte nel gioco aereo e con buoni tempi di intervento. Nell’ultima stagione ha collezionato un buon 73,4% di passaggi progressivi riusciti, anche se palla al piede può comunque migliorare. Nelle azioni difensive è stato particolarmente efficace (97,8%). È un difensore con del buon potenziale e che va testato a un livello più alto di quello dell’Union Berlino, reduce da una stagione abbastanza complicata (quindicesimo posto in Bundesliga).

È cresciuto nel settore giovanile nel Porto ed è arrivato fino alla Prima Squadra: 51 presenze, 3 gol, 1 assist e 2 campionati vinti. Con l’Under 19 aveva conquistato la Youth League 2018/2019. Non ha ancora collezionato presenze con la nazionale maggiore, invece ha giocato nelle altre rappresentative portoghesi fino all’Under 21.

Leite ha una valutazione di 18 milioni di euro, un prezzo abbordabile. Il Milan lo ha inserito nella propria lista e ora si attende di capire se avvierà una trattativa per l’acquisto. Un altro difensore mancino che piace alla dirigenza è Maxence Lacroix, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e che pertanto può partire senza effettuare una spesa esagerata. 15 milioni potrebbero bastare per assicurarsi il suo cartellino. Sullo sfondo rimane sempre anche Jakub Kiwior, vecchio pallino dai tempi dello Spezia e che potrebbe lasciare l’Arsenal nel mercato estivo.