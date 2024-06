Raddoppiata l’offerta del Barcellona, colpo Milan a sorpresa

Il club rossonero vuole assicurarsi un giovane talento che piace anche al Barça: sul tavolo una buona proposta economica che lo potrebbe portare a Milano.

Il Milan ha un reparto scouting sempre molto attento ai giovani calciatori emergenti e probabilmente nel prossimo calciomercato estivo non mancherà l’ingaggio di qualche profilo poco conosciuto in Italia. Questo è un periodo in cui ci sono già contatti e trattative, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza.

Uno dei nomi finiti nel mirino rossonero è Buba Sangaré, classe 2007 che compirà 17 anni ad agosto. Gioca nel Levante, squadra della città in cui è nato, e possiede sia il passaporto spagnolo sia quello maliano. Nell’ultima stagione ha collezionato 3 presenze con la Prima Squadra, 2 nella Segunda Division e l’altra in Coppa del Re. Un talento davvero promettente.

Il Milan supera il Barcellona: un 2007 in rossonero

Sangaré è un terzino destro moderno, forte fisicamente, veloce, in possesso di un buon tocco di palla ed efficace soprattutto in fase offensiva. Essendo giovanissimo, ha grandi margini di miglioramento sotto ogni punto di vista. È sotto osservazione del Milan e di altre società importanti da un po’ di tempo.

Secondo le ultime indiscrezioni arrivate dalla Spagna, il Milan è in vantaggio nella corsa a Sangaré. Control Y Pase ha rivelato il club rossonero ha fatto un’offerta economica molto interessante al laterale del Levante, praticamente uno stipendio doppio rispetto a quello proposto dal Barcellona. Sembrano esserci buone possibilità che il giocatore scelta di approdare a Milano, anche se l’operazione non è ancora chiusa.

Già a gennaio Sangaré era stato accostato al Diavolo e allora si parlava di un’offerta da circa 2 milioni per l’acquisto del cartellino. Poi non ci sono stati sviluppi e nelle ultime ore è emerso un aggiornamento della situazione molto importante, anche se andrà comunque confermato. Sangaré potrebbe essere un buon colpo per il Milan, che nella prossima stagione potrà contare anche sulla squadra Under 23 per far giocare i suoi talenti usciti dal settore giovanile. Un po’ di rodaggio in Serie C può essere utile in previsione di un utilizzo in Prima Squadra, sicuramente è un campionato più “allenante” di quello Primavera, pur rimanendo distantissimo dalla Serie A come livello.