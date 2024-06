@ML – Valutazioni in corso: il Milan sta per scegliere

La scelta è stata praticamente fatta. Lavorerà in sinergia con Paulo Fonseca e Daniele Bonera. Ecco la decisione del Milan, che guarda al futuro

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale di Paulo Fonseca al Milan. Dopo giorni di rumors, il Diavolo ha comunicato la scelta del tecnico che lavorerà con la prima squadra, raccogliendo l’eredità di Stefano Pioli. Per l’ex Lille accordo triennale che non lascia dubbi sulla volontà di puntare con forza su di lui.

D’altronde ci ha pensato Zlatan Ibrahimovic, mettendoci la faccia, a spiegare la decisione di affidarsi a Paulo Fonseca. Ma al Milan è tempo di cambiamenti e si guarda al futuro con estremo ottimismo. Si guarda al futuro soprattutto con la creazione della squadra Under 23, che giocherà in Serie C e sarà guidata da Daniele Bonera. Ieri Ibrahimovic l’ha nominata più di una volta come a sottolineare l’importanza di questa scelta, che porterà molti giovani a confrontarsi con i grandi. Sarà una sfida interessante quella che metterà di fronte, ad esempio, Francesco Camarda a giocatori professionisti. Gli servirà per crescere così come a tutti i suoi compagni, un po’ più grandi, da Zeroli a Sia, passando per Jan-Carlo Simic, tanto per fare alcuni nomi dei possibili protagonisti.

Milan, è Guidi l’erede di Abate: il punto della situazione

Come sottolineato d Zlatan Ibrahimovic sarà importante la sinergia che si verrà a creare tra le due squadre, ma chiaramente verrà coinvolta anche la Primavera, pronta a cambiare anche lei volto. D’altronde questi sono stati i giorni dell’addio ufficiale di Ignazio Abate. Raccogliere la sua eredità non sarà facile, avendo fatto davvero bene soprattutto in Europa. Il candidato a prendere i suo posto è un tecnico che è abituato a lavorare con i giovanissimi.

La scelta del Milan – come appreso da MilanLive.it – è infatti ricaduta su Federico Guidi. Ci sono delle valutazioni in corso, ma la fumata bianca non dovrebbe tardare ad arrivare. Come detto, l’esperienza al tecnico che ha guidato nelle ultime due stagioni la Primavera della Roma, una delle squadre migliori di tutto il panorama calcistico italiani, non manca. Guidi è stato anche sulle panchine di Gubbio, Casertana e Teremo, esperienze con i ‘grandi’ che erano arrivate dopo essere cresciuto tra Empoli e Firenze. A livello giovanile, infatti, la sua carriera ha avuto inizio in azzurro, nel 1999, allenando gli Esordienti e i Giovanissimi Nazionali nel 2004-05. Nella stagione 2007-08 passa alla Fiorentina, diventando il tecnico della Primavera dal 2014-15 al 2016-17. Poi due anni con la Nazionale, Under 20 e Under 19.