La penalizzazione ribalta la classifica del Milan, ora i rossoneri possono sognare

Potrebbe cambiare tutto in classifica e il Milan gode: i rossoneri possono sognare in grande, ecco cosa succederà

La stagione del Milan sta per volgere al termine e si può dire, senza alcun dubbio, che è stata un totale disastro. Le scelte sbagliate dell’estate scorsa hanno inciso tantissimo e il campo ne ha dato prova. A gennaio, con l’arrivo di Conceicao e di cinque nuovi acquisti, il tentativo confusionario e improvvisato di dare una svolta ma senza alcun risultato. Nonostante questo, il Milan potrebbe chiudere con due trofei: la Supercoppa e, chissà, la Coppa Italia. Finale in programma il 14 maggio contro il Bologna ma l’eventuale vittoria non cambierebbe di molto in giudizio sull’annata.

Il nono posto in classifica è il fallimento di un intero progetto che ha coinvolto anche il Milan Futuro, la squadra U23 fondata lo scorso giugno e che ha giocato il primo campionato di Serie C. Tutto il progetto è stato affidato allo sconosciuto Kirowski, amico di Ibrahimovic proveniente da Los Angeles. La scelta, molto tardiva, di esonerare Bonera in favore di Oddo ha permesso ai giovani rossoneri di accedere almeno ai Play-Out che si giocheranno contro la SPAL. Ma la questione della Lucchese rischia di cambiare ancora tutto.

Milan Futuro, clamoroso scenario: tutti gli sviluppi

Il club toscano è stato penalizzato durante la stagione ed è a rischio fallimento a causa degli stipendi non pagati. Intanto giocheranno anche loro i Play-Out per evitare la retrocessione, dopodiché si capirà cosa succederà. Al momento, è aritmeticamente retrocesso il Legnago Salus ultimo in classifica, ma tutto può ancora cambiare in base a quello che accadrà alla Lucchese.

Il fallimento dei toscani significherebbe retrocessione automatica, a questo punto bisognerà stabilire chi dovrà retrocedere e chi no. C’è quindi una piccola possibilità che il Milan Futuro possa restare in Serie C anche con l’eventuale sconfitta ai Play-Out contro la Spal: si stilerà una graduatoria e si capirà a chi tocca retrocedere e a chi no. Un processo molto complicato quindi che richiede tempo per capire i prossimi sviluppi.

Il Milan Futuro deve fare tutto il possibile per salvarsi sul campo: la SPAL ha chiuso al 17esimo posto e ha fatto un punto in più ai giovani rossoneri (che invece hanno chiuso al 18esimo posto in seguito agli ultimi due risultati). Sarà un impegno difficile ma si può fare. Oddo si gioca anche la possibile riconferma: in caso di salvezza, l’ex terzino dovrebbe restare sulla panchina della squadra. In caso contrario, in Serie D, si andrà probabilmente su un altro allenatore