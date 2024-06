Nome nuovo per l’attacco, è l’opposto di Zirkzee

L’ingaggio dell’olandese non è scontato, per questo il Milan sta valutando anche altri centravanti: spunta una novità dalla Spagna.

La società rossonera è in trattativa per comprare Joshua Zirkzee, ma non c’è ancora l’accordo totale. Si sta discutendo della commissione da versare all’agente Kia Joorabchian, spesso un osso duro nelle negoziazioni. C’è fiducia di poter arrivare al traguardo, però di certo non c’è nulla.

Anche se l’attaccante olandese ha dato la sua preferenza al trasferimento al Milan, che vuole pagare i 40 milioni di euro della clausola di risoluzione e ha già l’intesa sul suo contratto (4,5-5 milioni netti annui, bonus inclusi), rimane un ultimo tassello da sistemare. Ovviamente, la dirigenza deve farsi trovare pronta a ogni scenario. Non mancano nomi alternativi a quello della stella del Bologna nella lista del direttore tecnico Geoffrey Moncada.

Milan, idea dalla Spagna per l’attacco

Nelle ultime ore è emerso un interessamento per Samuel Omorodion, 20enne spagnolo di origine nigeriana di proprietà dell’Atletico Madrid e che nell’ultima stagiona ha fatto bene in prestito all’Alaves. 9 gol e un assist nelle 36 presenze (23 da titolare) tra Liga e Coppa del Re. La squadra allenata da Luis Garcia si è salvata ed è persino arrivata decima nella classifica della Liga anche grazie al suo contributo.

Omorodion è un attaccante alto 1,93 metri, forte fisicamente e veloce. Sul piano tecnico è in crescita e ha grandi margini di miglioramento, predilige giocare in profondità e attaccare lo spazio. Nel modo di giocare è diverso da Zirkzee, che invece esce spesso fuori dall’area per farsi dare il pallone e poi inventare. Lo spagnolo è un po’ più centravanti d’area rispetto al collega, che alla seconda stagione col Bologna di gol ne ha realizzati 12.

Il 20enne nato a Melilla era alla prima esperienza nella Liga e se l’è cavata bene. Essendo ancora molto giovane, può crescere tanto. Il Milan ha chiesto informazioni e anche Roma e Napoli sono vigili. L’Atletico Madrid lo valuta 40 milioni di euro, dopo averne pagati 6 per comprarlo dal Granada nell’estate 2023.

Omorodion sta valutando tutte le opzioni sul tavolo per poi prendere una decisione. La Serie A è certamente una destinazione gradita. A lui si sono interessate anche squadre della Premier League, ad esempio il West Ham. L’Atletico Madrid è disposto a venderlo e con il ricavato vorrebbe prendere Artem Dovbyk, bomber rivelazione dell’ultima Liga con il sorprendente Girona. L’ucraino costa 40 milioni, cifra prevista dalla clausola di risoluzione del suo contratto. Pure lui è stato accostato a Milan e Napoli.