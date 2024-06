Di nuovo il Newcastle, pronta un’offerta irrinunciabile

Il club inglese ha nuovamente messo nel mirino un giocatore del Milan: come con Tonali, altra ricca proposta per assicurarselo.

Dopo una stagione che aveva portato il Newcastle United a riconquistare la qualificazione in Champions League, l’ultima disputata è stata abbastanza sottotono. La squadra di Eddie Howe è arrivata solamente settima nella classifica della Premier League e non disputerà nessuna coppa europea nella prossima annata. La dirigenza è al lavoro per rinforzare l’organico.

Difesa sicuramente da migliorare, considerati i 62 gol subiti in campionato. Certamente hanno pesato pure gli infortuni di Sven Botman e Jamaal Lascelles. Il club ha appena annunciato l’ingaggio a parametro zero di Lloyd Kelly, centrale in scadenza di contratto con il Bournemouth che in questi mesi era stato accostato anche al Milan e ad altre importanti società. Un buon colpo, però non sarà l’unico nel reparto difensivo dei Magpies. L’intenzione è quella di prendere un secondo innesto di livello.

Newcastle, dopo Tonali altro assalto al Milan

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il Newcastle United starebbe pensando di riportare Fikayo Tomori in Premier League. Il difensore del Milan gioca in Italia dal gennaio 2021, quando arrivò in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Il suo rendimento è stato positivo e i rossoneri hanno poi esercitato l’opzione di acquisto, un’operazione che è costata poco più di 30 milioni di euro.

Il trasferimento in Serie A forse ha un po’ danneggiato Tomori in ottica nazionale, visto che il commissario tecnico Gareth Southgate lo ha convocato poche volte. Anche quando le sue prestazioni sono state di ottimo livello, è stato spesso escluso. Un ritorno in Inghilterra potrebbe aiutarlo ad avere maggiore considerazione, anche se finora il giocatore ha sempre fatto intendere di essere felice a Milano e non ha mai chiesto di essere ceduto.

A marzo il suo agente Viktor Kolar si era così espresso: “È leale e non vuole scappare dal Milan, che è un ottimo club. Ma Fikayo ha il potenziale per fare un passo avanti in futuro. Se starà bene fisicamente, sarà un difensore ricercato ovunque“. Vedremo se ci saranno offerte importanti per lui.

Il Milan valuta Tomori circa 50 milioni di euro, se il Newcastle United si farà avanti mettendo sul tavolo questa cifra l’affare potrebbe andare in porto. Sarebbe il secondo grande trasferimento sull’asse Milano-Newcastle, dopo quello che un anno fa ha portato Sandro Tonali a St James’ Park per circa 70 milioni. Poi il centrocampista è stato coinvolto nel noto caso delle scommesse illegali ed è stato squalificato, potrà tornare a giocare verso fine agosto.