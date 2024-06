Non solo Zirkzee, affare Milan-Bologna: se ne va in rossoblu

Asse caldo tra Milano e Bologna per quello che riguarda il mercato con i rossoneri interessati a Zirkzee ed un calciatore verso l’Emilia.

Saltato il riscatto di Alexis Saelemaekers, almeno per il momento, da parte del Bologna, i contatti tra il Milan ed i rossoblu non si sono fermati. I rossoneri hanno infatti informato gli emiliani di avere l’intenzione di pagare la clausola di Joshua Zirkzee ed un giocatore del Milan potrebbe passare a breve in rossoblu.

L’annuncio di Zlatan Ibrahimovic che ha ufficializzato l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan ha di fatto dato il via alla nuova stagione rossonera. Il club è costantemente al lavoro per cercare di trovare i rinforzi giusti da portare a Milanello per permettere al tecnico portoghese di rendere la squadra competitiva sia in Italia che in Europa. Gli acquisti passeranno però anche dalle cessioni e in queste ore il Bologna avrebbe bussato alla porta del Milan per avere informazioni su un centrocampista che è alla ricerca del rilancio.

Calciomercato, nuovo affare tra Milan e Bologna: colpo in arrivo

Il Bologna sarebbe interessato a Tommaso Pobega, centrocampista del Milan che è rimasto per circa cinque mesi fuori dai campi di gioco. Il mediano è molto apprezzato da Vincenzo Italiano, tecnico che è stato da poco ufficializzato sulla panchina dei rossoblu.

Classe 1999, Tommaso Pobega ha disputato un totale di 15 partite durante l’ultima stagione non riuscendo a trovare la via del gol. La sua annata è stata fortemente condizionata da un infortunio che lo ha tenuto fuori nella parte cruciale del campionato. Con ogni probabilità Paulo Fonseca vorrà valutarlo in occasione dei primi giorni di ritiro per poi prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Il Bologna segue da vicino la situazione ed i buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire l’affare. La sensazione è che il colpo possa chiudersi positivamente con un prestito oneroso ed un diritto di riscatto fissato già da questa estate da esercitare poi al termine del campionato. Un affare simile a quello relativo ad Alexis Saelemaekers che nell’ultimo campionato ha fatto molto bene in rossoblu.

Nel frattempo continua il lavoro del Milan con gli agenti di Zirkzee per cercare di limare la richieste relativa alle commissioni. Il Bologna è stato avvisato della volontà di pagare la clausola e non può opporsi alla sua cessione ed il calciatore avrebbe già l’intesa con i rossoneri per quello che riguarda l’ingaggio.