C’è l’ombra della Premier, l’affare è a rischio

Uno degli obiettivi del Milan ha addosso anche gli occhi delle big inglesi: bisogna accelerare per evitare brutte sorprese.

In queste settimane la società rossonera sta lavorando intensamente per mettere a segno dei colpi importanti in vista della prossima stagione. Ad esempio, l’acquisto di un nuovo attaccante è fondamentale.

Non è un segreto che ci sia l’obiettivo di ingaggiare Joshua Zirkzee, uno dei trascinatori del Bologna nella cavalcata verso la storica qualificazione in Champions League. Una stagione nella quale ha messo assieme 11 gol e 5 assist in 34 partite di Serie A e un gol e 2 assist in 3 match di Coppa Italia. La trattativa è in corso, però la fumata bianca non è ancora vicina.

Milan, affare Zirkzee: cosa sta succedendo

Come abbiamo già raccontato, il Milan ha accettato di pagare la clausola di risoluzione da 40 milioni di euro, valida dal 1° luglio. C’è anche anche l’accordo per quanto riguarda il contratto del centravanti olandese, che dovrebbe percepire circa 4,5 milioni netti annui (bonus inclusi) per cinque anni.

Manca l’intesa con Kia Joorabchian, agente del giocatore, per quanto concerne la commissione da versargli per questo trasferimento. C’è un po’ di distanza tra le parti, Joorabchian non abbassa le sue richieste e il Milan non vorrebbe andare oltre la cifra che gli ha già offerto. Bisogna capire se nei prossimi giorni ci sarà la volontà di venirsi incontro oppure no.

Zirkzee ha grande voglia di vestire la maglia rossonera, oggi la sua prima scelta, però è anche importante cercare di accelerare la negoziazione per evitare rischi. Infatti, sullo sfondo non mancano importanti società della Premier League che hanno messo il numero 9 del Bologna nel loro mirino. Si parla dell’Arsenal, soprattutto, e anche del Manchester United, che hanno a disposizione risorse economiche ingenti e possono stravolgere lo scenario se il Milan non dovesse riuscire a chiudere l’affare in breve tempo.

La dirigenza rossonera si sta impegnando al massimo per questa trattativa, facendo anche uno sforzo mai compiuto prima in termini di commissioni agli agenti. Vedremo se nei prossimi giorni arriverà la fumata bianca oppure se il Diavolo dovrà virare su un altro numero 9.

Certamente non sarà Armando Broja il nuovo attaccante titolare, visto che il nazionale albanese è stato sondato solo per prenderlo come eventuale riserva. Inoltre, al momento il Chelsea non sembra disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto, preferisce una vendita a titolo definitivo e ha l’obiettivo di incassare almeno 30 milioni di euro.