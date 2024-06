Comunicato ufficiale: il Milan saluta il bomber

Il comunicato ufficiale condiviso col Milan annuncia la separazione tra bomber e società, dopo due stagioni trascorse insieme.

È tempo di scuotere la terra in Casa Milan e rimettersi in gioco appieno con un nuovo progetto e quindi nuovi volti. Una direttiva inevitabile, che fa parte dell’avanzamento del progetto. Ne ha abbondantemente parlato Zlatan Ibrahimovic, in occasione della conferenza stampa in prossimità dell’arrivo di Paulo Fonseca, ufficializzato in qualità di nuovo tecnico della squadra rossonera, dopo Stefano Pioli.

“Il futuro è luminoso, vogliamo una squadra competitiva e migliorare ulteriormente ma coi profili giusti”, ha dichiarato l’ex calciatore svedese, il quale ha poi manifestato la sua grande emozione per un evento di qualche giorno prima. A Stoccolma la sua Nazionale gli ha tributato un grande omaggio in campo, per celebrare la sua carriera a un anno dal ritiro, avvenuto il 4 giugno 2023. Perciò Ibra ha così commentato l’apporto alla Svezia: “Abbiamo fatto cose straordinarie e aperto le porte alle nuove generazioni. Quando ho iniziato io non era semplice, ho fatto la lotta contro tutti”.

E proprio la stessa bandiera svetta per Kosovare Asllani, altro volto svedese che nell’ultimo biennio ha contribuito alla crescita della formazione femminile di calcio del Milan. La giocatrice con una lunga carriera alle spalle, la quale annovera stagioni sia al Manchester City che al Real Madrid per menzionare due big europee, è arrivata a Milano nel giugno del 2022 e vi è rimasta fino alla decisione attuale di concludere il rapporto professionale.

Milan senza bomber: l’addio ora è ufficiale

La 34enne di Kristianstad attraverso i propri canali social ha commentato un’immagine celebrativa con la casacca rossonera e ha scritto anche per il pubblico: “Ho indossato questa maglia storica con orgoglio. Grazie Milan, tifosi e grazie alle mie compagne per questi due anni di ricordi insieme“.

Già ad ottobre scorso si era cominciato a vociferare circa un possibile addio, considerato che non avanzavano i discorsi per il rinnovo di contratto e infatti la decisione è stata poi manifestata, seguendo la naturale scadenza del contratto. Il Milan a sua volta ha celebrato la calciatrice con un post attraverso Instagram, scrivendo: “Abbiamo condiviso insieme grandi momenti, abbiamo amato ogni minuto. Grazie, Kosse”. Pioggia di like e messaggi di affetto e stima da parte dei sostenitori rossoneri per un volto e un talento di caratura internazionale, che ha contributo all’upgrade della formazione femminile del Milan negli ultimi anni.