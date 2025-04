Colpo dalla Roma, il Milan mette sul piatto 16 milioni di euro

Uno degli obiettivi del Milan in vista della prossima stagione è in casa Roma con i rossoneri pronti ad offrire circa 16 milioni di euro.

Se da un lato la squadra è al lavoro per cercare di salvare il finale di stagione, dall’altra la dirigenza sta pensando a come provare a rilanciare il Milan in vista della prossima.

Sono diversi gli obiettivi del Milan sul mercato con la dirigenza che, in attesa del nuovo direttore sportivo, si sta muovendo per cercare di rinforzare la rosa in vista del 2025/2026. I rossoneri sanno che saranno necessarie delle cessioni durante la prossima estate per andare a sistemare un bilancio che dovrà fare a meno degli introiti della Champions League. Tra i possibili addii ci sono big come Maignan, Theo Hernandez e Leao con il Milan che avrebbe individuato in casa Roma uno dei possibili sostituti dei tre.

Milan, affare in casa Roma: assalto con 16 milioni di euro

Il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto 16 milioni di euro per arrivare ad Angelino, terzino sinistro della Roma che sta vivendo un’ottima stagione da quando è arrivato sulla panchina dei giallorossi Claudio Ranieri.

Il laterale spagnolo sarebbe stato individuato come sostituto perfetto di Theo Hernandez, sempre più destinato alla cessione in vista della fine di questa stagione. Il terzino francese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e, senza il rinnovo il suo addio ai rossoneri diventerebbe certo. La richiesta del Milan per il suo cartellino è di circa 40 milioni di euro con Bayern Monaco e PSG che avrebbero già preso informazioni.

Parte dei soldi ricavati dall’addio di Theo Hernandez verrebbero poi reinvestiti sul terzino della Roma con il Milan desideroso di acquistarlo per 16 milioni di euro. Difficile che i capitolini diano l’ok al suo passaggio in rossonero per meno di 20 milioni di euro ma le due società potrebbero cercare di inserire il giocatore in una trattativa più ampia considerato l’interesse dei giallorossi per Alexis Saelemaekers.

Proprio dell’esterno offensivo belga e di Tammy Abraham dovranno parlare i due club al termine del campionato in corso. Per il Milan è completamente da escludere uno scambio a titolo definitivo tra i due calciatori ma si potrebbe pensare ad un rinnovo dei due prestiti considerato il fatto che i due giocatori hanno fatto bene nei club dove si trovano. Molto però dipenderà da quello che sarà il destino delle due squadre nella prossima stagione con la conquista di un posto nelle coppe che si fa complicata.