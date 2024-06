Lascia il Bayer, il Milan può approfittarne: colpo in attacco

Un giovane talento vuole lasciare Leverkusen e potrebbe diventare un obiettivo anche per i club italiani: il Milan aveva già pensato a lui in passato.

Il Diavolo vuole rinforzare il proprio attacco ed è pronto a fare un investimento importante per un centravanti. L’obiettivo numero 1 è Joshua Zirkzee e spera di riuscire a portarlo a Milanello, ma potrebbe non essere l’unica punta ad arrivare.

Anche se sembra ormai fatta per il rinnovo annuale di Luka Jovic, non è escluso che il Milan prenda comunque un altro attaccante. Da giorni si parla di Armando Broja, un vecchio pallino di Geoffrey Moncada e destinato a lasciare il Chelsea. Ma il club londinese vuole una cessione a titolo definitivo per incassare soldi utili a sistemare il bilancio, mentre da via Aldo Rossi c’è la disponibilità a fare solo un’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Milan, ritorno di fiamma per un attaccante straniero

Chiaramente, nella lista della società rossonera non mancano delle alternative. Il piano è quello di allestire una squadra più completa e forte possibile per dare l’assalto allo Scudetto e fare anche una grande Champions League. Tra i nomi presi in considerazione dal Milan possono esserci anche altri obiettivi del passato.

Ad esempio, Adam Hlozek, che nel 2020 e nel 2021 era stato ripetutamente accostato al club rossonero. Allora era un talento emergente dello Sparta Praga e sembra avere il potenziale per diventare un top player. Nonostante i contatti, alla fine non se n’è fatto nulla e nel 2022 è stato il Bayer Leverkusen a investire sull’attaccante classe 2002. Circa 13 milioni di euro più bonus spesi per comprare il cartellino. Con le Aspirine ha totalizzato 14 gol e 11 assist in 80 presenze.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha rivelato che Hlozek vuole giocare di più e potrebbe lasciare il Bayer Leverkusen. Il club tedesco è pronto ad ascoltare le offerte. Il nazionale ceco adesso è impegnato all’Europeo e dopo questa competizione si parlerà più approfonditamente del suo futuro.

Da capire se ci sia margine per una trattativa basata su un prestito con diritto di riscatto, soluzione che potrebbe mettere anche il Milan in corsa. Altrimenti, è difficile immaginare un investimento oneroso da parte del club rossonero su un altro attaccante. Da dire che recentemente l’ex Sparta Praga ha dichiarato che la Bundesliga è un campionato adatto a lui e vorrebbe continuare a giocare in Germania. Questa è la sua prima scelta, poi tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Una destinazione come Milano sarebbe difficile da rifiutare, se ci fossero le condizioni per fare l’operazione.