Lo cedono a 20 milioni, colpo Milan possibile

Un ex obiettivo rossonero torna sul mercato: adesso potrebbero esserci le condizioni per fare l’operazione, se il club volesse farsi avanti.

Il Milan è atteso a una campagna acquisti importante che dovrà aumentare sensibilmente il livello di competitività della squadra. Zlatan Ibrahimovic è stato chiaro: l’obiettivo è vincere.

Da capire se Paulo Fonseca giocherà con il modulo 4-2-3-1 oppure con il 4-3-3. Sicuramente nel reparto offensivo arriverà un nuovo centravanti, che dovrà garantire un buon numero di gol e anche essere in grado di legarsi bene con il gioco di squadra. Com’è noto, l’obiettivo primario in questo momento è Joshua Zirkzee. L’olandese non è un goleador, però ha il potenziale per incidere maggiormente sotto questo punto di vista. Possiede qualità tecniche sopra la media e potrebbe essere davvero un grande colpo.

Milan, l’esterno lascia l’Arsenal

Per quanto riguarda le fasce offensive, il Milan oggi è ben coperto. A destra ci sono Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, a sinistra Rafael Leao e Noah Okafor. Non sembrano previsti movimenti né in entrata né in uscita, almeno al momento.

Dei quattro nomi appena citati, l’unico che potrebbe eventualmente partire è Okafor. Questo solo nel caso in cui non dovesse legare con Fonseca o se dovessero arrivare delle offerte particolarmente vantaggiose per lui e per il Milan. Il nazionale svizzero ha il Milan come priorità e vorrebbe restare, anche se ha lo status di vice Leao e non da titolare. Ad oggi, non risultano proposte per il suo trasferimento altrove.

Se si dovesse verificare la cessione dell’ex Salisburgo durante il calciomercato estivo, il club rossonero si ritroverebbe nella situazione di dover prendere un nuovo esterno offensivo. Potrebbe rispuntare il nome di Reiss Nelson, 24enne inglese dell’Arsenal che il Milan aveva già provato a prendere un anno fa quando aveva un contratto in scadenza e c’era la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. Poi ha deciso di rinnovare con i Gunners fino a giugno 2027.

Secondo quanto rivelato da The Athletic, Nelsson ha informato la società londinese di voler valutare le opzioni per un trasferimento. Non è contento del poco spazio che gli ha concesso Mikel Arteta e vorrebbe cambiare squadra per sentirsi maggiormente al centro di un progetto tecnico. L’Arsenal aveva rifiutato delle offerte nel mercato di gennaio e ora chiede 20 milioni di sterline, bonus inclusi. Sulle sue tracce ci sono già Crystal Palace, Fulham, Nottingham Forest e West Ham.

Il Milan potrebbe farsi avanti solamente se dovesse partire uno degli esterni oggi in organico. Nelsson può giocare sia a destra sia a sinistra. Non è reduce da una stagione positiva (1 gol e 3 assist in 24 presenze), quindi sarebbe una scommessa nel caso. Vedremo se ci saranno sviluppi. La cosa certa è che il giocatore vuole andarsene dai Gunners e cerca un club che abbia fiducia in lui.