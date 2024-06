Mani tra i capelli per Fonseca, arriva la prima batosta

Inizia in salita l’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, ci sono già i primi problemi per il tecnico

Il Milan riparte da Paulo Fonseca, come era già nell’aria da diversi giorni. Il casting prolungato per la ricerca dell’allenatore ha alla fine indirizzato la scelta sull’ex tecnico della Roma, già apparso in Italia tra i l2019 e il 2021 con discreti risultati. Un nome non di particolare grido, se vogliamo, rispetto ad altri, ma una scelta con una logica ben precisa.

Scelta spiegata da Zlatan Ibrahimovic, che ha illustrato i piani e le ambizioni del club presentando il nuovo tecnico e dichiarando che il Milan ha “scelto un allenatore, non un manager“. Evidente la volontà di affidarsi a un tecnico capace di lavorare soprattutto sul campo, senza però “invadere” le aree di competenza della dirigenza. A quella, starà trovare le strategie migliori per far crescere la qualità della rosa.

Dunque è chiaro che il Milan non pensava ad allenatori “interventisti” come Conte o comunque dalla personalità parecchio spiccata ed ingombrante. Vedremo se la scelta di affidarsi al portoghese per il dopo Pioli pagherà i dividendi sperati. Intanto, Ibrahimovic ha annunciato anche che la società tratterrà i vari Maignan, Theo Hernandez e Leao. Mantenere i big in rosa è di certo un buon viatico per avere ambizioni fondate nella prossima stagione.

Il Milan, in ogni caso, a prescindere da chi c’è andrà rinforzato, per colmare gli addii e per rilanciare la sfida scudetto all’Inter. Ma uno dei principali obiettivi si fa in salita.

Milan, la trattativa per Zirkzee si è arenata: gli scenari

Il Milan ha puntato con decisione su Zirkzee e non è un mistero. E’ l’olandese del Bologna il giocatore designato per raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. Una trattativa che però si sta rivelando estremamente complicata.

Il Milan intende pagare senza indugi la clausola rescissoria da 40 milioni che vincola Zirkzee al Bologna e ha già l’accordo di massima con il giocatore. Il problema sta nelle commissioni elevate richieste dagli agenti dell’attaccante.

Kia Joorabchian, procuratore tra i più importanti in circolazione, non recede da una richiesta di 15 milioni di euro, cifra che il Milan sta provando a limare ma senza esito. Al massimo, i rossoneri si spingerebbero a 5 milioni. Senza intesa su questo punto, però, non sarà possibile chiudere l’affare Zirkzee.

Il Milan a questo punto valuta già altre alternative. Occhio al possibile assalto a Lukaku, ma nomi che possono tornare caldi sono anche quelli di David e di Santiago Gimenez.