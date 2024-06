Scambio con Tomori, è il sogno dei tifosi

Le ultime notizie legate al mercato del Milan, con il possibile addio di Fikayo Tomori. Ora i tifosi sognano un clamoroso scambio

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Il calciomercato non è ancora partito ufficialmente, ma le voci continuano a rincorrersi da tempo e i tifosi sognano un suo ritorno. Il Milan è atteso da un’estate importante dove non ci sarà alcuna rivoluzione e in cui verranno acquistati le giuste pedine per riuscire a competere con l’Inter. L’obiettivo sarà quello di vincere lo Scudetto e dopo l’arrivo di Paulo Fonseca, al posto di Stefano Pioli, si aspettano i primi colpi.

L’attesa è chiaramente per il centravanti, che tutti sperano sia Joshua Zirkzee. La trattativa sta vivendo una fase di stallo per via delle commissioni, ma c’è la volontà di arrivare a dama il prima possibile. Sia l’attaccante che il Milan vogliono che l’affare vada in porto, poi ci si concentrerà sugli altri obiettivi. La tabella di marcia prevede anche gli acquisti di un terzino, di un centrale di difesa e di un mediano. Attenzione, però, chiaramente, alle possibili variabili. Il mercato è in evoluzione e la partenza di qualcuno non si può escludere.

Milan, sirene inglesi per Tomori: si sogna il ritorno di Tonali

Nelle ultime ore, ad esempio, vanno registrati i forti rumors legati al possibile addio di Fikayo Tomori. Il giocatore è finito nel mirino del Newcastle che lo vorrebbe per rafforzare un reparto apparso in difficoltà nel corso dell’ultima stagione. Il centrale inglese non è certo incedibile e alla giusta offerta può fare le valigie. I Magpies potrebbero così tornare in trattativa con il Milan, dopo l’affare Sandro Tonali. Tra i Magpies e il Diavolo le contrattazioni sono state davvero rapide, anche grazie all’appoggio di Beppe Riso che ha facilitato la partenza verso l’Inghilterra del suo assistito.

Il club rossonero ha così messo a segno un’importante plusvalenza, reinvestendo i soldi incassati. Ma si sa, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Sandro Tonali, d’altronde, non ha mai nascosto di voler un giorno ritornare: il Milan è la squadra del suo cuore e il rapporto, come testimonia l’accoglienza di San Siro, quando giocò con il Newcastle, ne fu una prova. Pensare, però, che il rientro a casa possa esserci solamente dopo una stagione appare alquanto improbabile, dopo un anno davvero travagliato per via delle note vicende legate al calcio scommesse. Ma i tifosi sognano ugualmente un suo immediato ritorno: d’altronde sarebbe il rinforzo ideale per la mediana del Milan, d’altronde potrebbe essere scambiato con Fikayo Tomori, come scrivono molti sui social. Chissà che una suggestione non diventi una trattativa.