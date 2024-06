Zirkzee lancia segnali al Milan, impossibile non notarlo

Tutte le attenzioni dei tifosi continuano ad essere puntate su Joshua Zirkzee. Il popolo rossonero è in attesa di novità sul futuro del centravanti olandese

Sono i giorni di Euro 2024. Ieri è toccato all’Italia di Luciano Spalletti scendere in campo. Battere l‘Albania non è stata, però, una missione semplice, soprattutto dopo l’eroraccio di Dimarco, che ha dato il vantaggio agli avversari. Il successo è comunque arrivato, grazie ai gol di Bastoni e Barella. Un successo senza giocatore del Milan in campo, ma non è certo una notizia visto che nessun rossonero è stato convocato.

Zlatan Ibrahimovic, come molti tifosi avrebbe voluto vedere Matteo Gabbia in azzurro, ma Spalletti ha optato per altre scelte. Così il popolo rossonero per guardare i propri calciatori dovrà seguire altre nazionali. Oggi è toccato a Tiijani Reijnders che ha dimostrato tutto il suo valore con una prestazione davvero sontuosa nel match della sua Olanda contro la Polonia. Il centrocampista ha entusiasmato davvero tutti, rendendo felici i tifosi del Diavolo, che sui social hanno commentato più che positivamente la sua gara.

Milan, speranza Zirkzee: attese novità

Una prestazione quella del giocatore 25enne di Zwolle, che chiaramente è stata evidenziata anche dallo stesso Milan, che attraverso i propri canali social ufficiali, si è congratulato con Reijnders. Il post, condiviso con il calciatore, è stato ovviamente preso da assalto dai tifosi, con tantissimi like.

E proprio un like non è passato inosservato, quello del connazionale, Joshua Zirkzee. In questi giorni di trattativa è chiaro che basta davvero poco per scaldare i tifosi del Milan e un semplice ‘mi piace’ può far sognare in tanti. Va ricordato, però, che Joshua Zirkzee è olandese e certamente è soprattutto questo il motivo del like.

Ora il tifoso del Milan si augura che ben presto l’attaccante, rimasto in panchina per tutta la partita contro la Polonia, possa presto mettere altri ‘mi piace’ ai post del Diavolo, soprattutto a quello di un annuncio ufficiale. Servirà chiaramente trovare un accordo tra le parti, che ancora non c’è. Come abbiamo raccontato, il Milan è pronto a pagare i 40 milioni di euro della clausola ed è stata raggiunta un’intesa sullo stipendio a 4,5 milioni di euro netti a stagione. Serve, però, che si trovi la quadra sulle commissioni. Poi arriverà anche il like più bello.