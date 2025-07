Rivelazione a sorpresa: “Pioli mi voleva al Milan”

Il centrocampista allo scoperto. Ora può esserci un futuro per lui alla Fiorentina: ecco le sue parole

Un futuro alla Fiorentina con Stefano Pioli. Il centrocampista potrebbe ripartire da Firenze con il tecnico italiano che lo avrebbe voluto al Milan.

E’ stato lo stesso giocatore, nel corso di un’intervista, a rivelarlo: “Ora la Fiorentina avrà come allenatore Pioli, che qualche anno fa mi voleva al Milan, ma purtroppo all’ultimo momento non è andata bene, quindi da quello che immagino non dovrei essere fuori dai suoi piani”.

Ad affermarlo è Antonin Barak, che dopo il prestito al Kasimpasa sarà a Firenze: “L’Italia mi mancava e in Turchia ho capito cosa potevo perdere. Non volevo assolutamente andarci, ma al telefono mi ha detto di provarci, che se avrei giocato, avrebbe contato su di me. Sono andato in Turchia, ma da allora non sono più stato convocato in Nazionale”.

Ora, dunque, Barak proverà a mettersi in gioco con la Fiorentina per riprendersi la Nazionale: “A cavallo dell’anno solare, ho deciso con il mio allenatore personale di dimenticarci di tutta la stagione, di non preoccuparmi di quanti minuti avrei giocato e di dedicare tutto il mio tempo alla mia crescita personale, allenandomi e lavorando duramente per raggiungere la forma migliore per la prossima stagione, in modo da poter arrivare alla Fiorentina in ottime condizioni quest’estate. Ho messo completamente in secondo piano la squadra in Turchia”.

Vuole convincere Pioli: il centrocampista ci crede

“Fin dal passaggio in Turchia mi sono prefissato di fare il salto di qualità. Ho un grande desiderio di avere successo nel club viola. Se sarò davvero bravo, credo che non si libereranno di me. D’altra parte, sono all’ultimo anno di contratto, si tratta dell’ultima possibilità”. Prosegue Barak.

Rimpianti passati? Barak fa chiarezza: “Probabilmente il mio modo di muovermi è fuorviante, con alcuni che pensavano che non mi impegnassi al 100%. Ma non era vero, non aveva nulla a che fare con l’impegno. Ad ogni modo, ora spero di cambiare anche questo aspetto, perché mi sono concentrato molto su questo nel mio allenamento e voglio cambiare. Sono curioso di vedere se i tifosi noteranno la differenza”.

Barak ha caratteristiche che per certi versi può ricordare Ruben Loftus-Cheek. Chissà che non sia il centrocampista della Repubblica Ceca a giocare in posizione di trequartista nel 4-2-3-1 di mister Pioli