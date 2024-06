Il devastante lutto colpisce gli europei di calcio: nazionale straziata

Un terribile lutto ha colpito, nelle ultime ore, il mondo del calcio: in particolar modo per le nazionali impegnate agli Europei

Una notizia che ha letteralmente sconvolto il mondo del calcio. Arriva direttamente dal Regno Unito e che vede, purtroppo, come vittima un giovane calciatore che ha perso la vita. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 26 anni dopo che, secondo quanto riportato dal quotidiano The Mirror, si era ammalato.

Si tratta dell’estremo difensore del Millawall (militante nella Serie B inglese), Matija Sarkic. A quanto pare l’atleta si era ammalato in un appartamento nella città di Budva, dopo essere stato in servizio con la nazionale del Montenegro. Un vero e proprio shock per tutte le nazionali attualmente impegnate agli Europei in Germania.

Lutto nel calcio, morto il portiere Sarkic

Nel corso della sua carriera calcistica Sarkic ha vestito maglie importanti di club britannici come l’Aston Villa, il Wolverhampton, il Birmingham City e lo Stoke City. A lanciare l’allarme alcuni suoi amici dopo che si erano resi conto che le condizioni del portiere stavano peggiorando. Poi la drammatica notizia: alle 06:30 del mattino locali, di sabato 15 gennaio, il calciatore è deceduto.

L’ultima sua apparizione in campo è datata giovedì 6 giugno quando era sceso in campo per difendere i pali della sua nazionale, impegnata in amichevole contro il Belgio. Contro i ‘Diavoli Rossi’ è stato autore di un’ottima prestazione nonostante la sconfitta per 2-0, risultando addirittura il migliore in campo con almeno nove parate decisive.

Cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht venne osservato dai dirigenti dell’Aston Villa che lo convinsero a trasferirsi nel Regno Unito. A confermare la drammatica notizia il suo club di appartenenza, il Millwall, che su ‘X’ ha postato questo messaggio: “Una notizia orrenda giunta questa mattina. Il nostro portiere Matija Sarkic è morto alla giovane età di 26 anni. Ci stringiamo attorno ai suoi amici e alla famiglia per il dolore che stanno provando“.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26. — Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024

Sotto shock, invece, i suoi compagni di squadra che erano stati con lui fino a pochi giorni fa in ritiro. Nel frattempo sono state avviate le indagini da parte della Polizia per cercare di fare chiarezza sulla sua morte anche se, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe accaduta per cause naturali.