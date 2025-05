Rivoluzione in attacco, due restano e due partono: tutto fatto in casa Milan

L’attacco del Milan subirà una profonda rivoluzione in vista della prossima stagione con i rossoneri pronti a salutare due centravanti e a tenerne altri due in rosa.

La vittoria sul campo del Genoa è un buon viatico per il Milan che si avvicina sempre di più alla finale di Coppa Italia contro il Bologna in programma il prossimo 14 maggio, ormai unico obiettivo della squadra di Conceicao.

Prima di vivere la notte di Roma, dove i rossoneri si giocheranno la possibilità di alzare il secondo trofeo stagionale e l’accesso all’Europa League, il Milan se la dovrà vedere in campionato proprio contro i rossoblu di Vincenzo Italiano a San Siro. Con ogni probabilità i rossoneri scenderanno in campo con una formazione piena di riserve per non mettere a rischio l’incolumità di alcuni giocatori fondamentali che partiranno titolari in vista della finale di Roma. Se da un lato la squadra è al lavoro per cercare di raggiungere l’obiettivo stagionale, dall’altra c’è la proprietà che ha già le idee chiare su quelle che dovranno essere le mosse di mercato.

L’attacco del Milan cambierà radicalmente: i rossoneri rivoluzionano il reparto

In questo momento nella rosa del Milan ci sono quattro centravanti con il club pronto a salutarne due e a tenerne due in vista della prossima stagione. I giocatori in questione sono Santiago Gimenez, Luka Jovic, Tammy Abraham e Francesco Camarda.

Santiago Gimenez, acquistato per 30 milioni di euro più bonus a gennaio resterà al Milan anche la prossima stagione con il messicano che si sta pian piano ambientando al campionato italiano ed alla vita di Milano. La permanenza dell’ex Feyenoord appare ormai scontata con il centravanti che è pronto a vivere un ritiro con la formazione rossonera per arrivare pronto ai nastri di partenza.

Verso la conferma anche Luka Jovic con il serbo che con un buon finale di stagione sembra essersi guadagnato la conferma in rossonero. Il classe 1997 è stato decisivo nel derby contro l’Inter valido per la semifinale di ritorno ed ha fatto vedere buone cose anche in quest’ultimo scorcio di campionato. Per l’ex Fiorentina dovrebbe arrivare un rinnovo annuale con la società che ha l’opzione per prolungare di anno in anno fino al giugno del 2027.

Aria di addio per Tammy Abraham con il centravanti inglese pronto a far ritorno alla Roma. L’ex Chelsea non rientra nei piani tattici ed economici del Milan che non ha intenzione di soddisfare le richieste dei giallorossi per il cartellino e del calciatore per quello che riguarda l’ingaggio. Saluterà con ogni probabilità anche Francesco Camarda con il giovane gioiello del Milan pronto a salutare in prestito alla fine del campionato in corso per fare esperienza altrove.