Milan e Inter avvisate, l’annuncio: “Dovranno pagare”

Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del progetto stadio che i club milanesi vogliono realizzare a San Siro.

Milan e Inter avversarie in campo e alleate fuori. Le due società stanno lavorando da tempo alla realizzazione di un impianto sportivo di proprietà per cercare di ridurre il gap rispetto alle big d’Europa. Aumentare sensibilmente i ricavi sarebbe di grande aiuto in ottica calciomercato per essere più competitivi e allestire squadre più forti.

Com’è noto, i club hanno pianificato di costruire il nuovo stadio a San Siro e hanno già presentato un’offerta al Comune di Milano per comprare il Giuseppe Meazza e le aree circostanti. L’obiettivo è concludere la pratica entro il prossimo 31 luglio, anche se ovviamente non manca chi vuole ostacolare tutto.

Ad esempio, il “Comitato Sì Meazza” ha recentemente presentato un esposto alla Corte dei Conti sul prezzo di vendita, dopo averne già presentato uno alla Procura di Milano. Contestato un presunto danno erariale provocato da amministratori e dirigenti del Comune in concorso con i rappresentanti di Milan e Inter.

Milan-Inter, nuovo stadio a San Siro: parla Beppe Sala

Giuseppe Sala, intervenuto a Piano City Milano, non è preoccupato da quanto sta facendo il Comitato Sì Meazza: “Sta provando ogni cosa per bloccare il progetto, ma io vado avanti per la mia strada, facciano quello che ritengano di fare. Dal nostro punto di vista abbiamo pareri che vanno dal legale alla sovrintendenza, dunque siamo sicuri di ciò che facciamo“.

Il sindaco di Milano è fiducioso che si riuscirà ad andare fino in fondo con il progetto presentato da Milan e Inter per San Siro: “Non ci sono state altre offerte, quindi proseguiremo con i club nelle valutazioni tecniche ed economico-finanziarie. Ci sono questioni da risolvere. Quella principale è inerente le bonifiche, che verranno pagate dalle squadre se andranno avanti con l’operazione. Non penso ci saranno particolari problemi. Non so se sia stato quantificato il costo della demolizione del Meazza, ma sarà a carico delle due società, siamo già stati chiari su questo“.

Sala si è confrontato più volte con Milan e Inter, ci sono già tante cose concordate e alcune per le quali servirà approfondire le discussioni. Comunque, le parti hanno tutte le intenzioni di arrivare fino in fondo. Anche se qualcuno sta provando ad ostacolare l’operazione, trapela abbastanza ottimismo sul buon esito finale.