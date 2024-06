Il Milan dice no, l’acquisto chiesto dai tifosi non arriverà

Il giocatore non vestirà il rossonero. Il Milan si è rifiutato di acquistarlo, nonostante l’apertura totale del calciatore, che avrebbe voluto il Diavolo

Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma le notizie e i rumors stanno travolgendo i tifosi. Negli ultimi giorni i sostenitori rossoneri fanno fatica ad esaltarsi per via delle voci legate a Theo Hernandez, che non ha chiuso ad un addio, ma anche per le problematiche legate a Joshua Zirkzee, per il quale non si riesce ad arrivare a dama. E’ evidente che per l’olandese il tempo non gioca a favore del Milan. Più passano i giorni, più alto è il rischio che qualche squadra provi un blitz che faccia saltare il banco. Serve dunque chiudere il prima possibile per evitare spiacevoli sorprese.

Il club rossonero, però, al momento, non appare disposto a pagare i 15 milioni di euro di commissioni, richiesti dall’entourage dell’attuale giocatore del Bologna. Un ostacolo che sta spazientendo non poco il popolo del Milan, che sui social chiede a gran voce il suo acquisto. Un popolo, quello del Diavolo, che in queste ore non ha preso per nulla bene il rifiuto da parte della società di acquistare Mats Hummels. Il tedesco dal primo luglio sarà libero di firmare con qualsiasi squadra, dopo la decisione ufficiale di separarsi dal Borussia Dortmund, ma non lo farà con il Milan.

Milan, il Diavolo dice no ad Hummels: tifosi perplessi

Il difensore, che il prossimo 16 dicembre compirà 36 anni, come raccontato da Sky Sport, si è proposto al Diavolo, ricevendo, infatti, un secco no da parte del club. Il tedesco non rientra nei piani e un’indicazione in merito ci era arrivata già giovedì con le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, che nel corso della conferenza stampa, di fatto, aveva escluso l’acquisto di giocatori non più giovanissimi. Se il Milan dice no ad Hummels, lo stesso non ha fatto la Roma, che ha chiesto tempo. I giallorossi hanno bisogno di fargli spazio, prima di poter mettere le mani sul tedesco.

E dire che per molti Hummels avrebbe potuto fare comodo al Diavolo. Una squadra giovane, che perde esperienza con gli addii di Olivier Giroud e Simon Kjaer, potrebbe certamente aver bisogno del navigato centrale tedesco, che nel corso dell’ultima stagione ha dimostrato di essere ancora sul pezzo, giocando ben 40 partite, ma così non sarà. Una scelta, questa, che come detto non convince per nulla i tifosi, che sui social hanno manifestato tutta la loro perplessità a riguardo.