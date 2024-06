Sorpresa Daniel Maldini: lo ha chiesto il nuovo allenatore

Il figlio di Paolo ha una nuova opportunità per il suo futuro: potrebbe approdare in un’altra grande piazza della Serie A.

Uno dei giocatori di proprietà del Milan che hanno un futuro incerto è Daniel Maldini, rientrato dal prestito al Monza e con un contratto in scadenza a giugno 2025. L’esperienza in Brianza è stata positiva e ciò gli permette di poter ambire a una buona sistemazione per la prossima stagione.

Adriano Galliani vuole tenerlo al Monza e il giocatore non ha affatto scartato questa possibilità, però in questo momento ha anche altre opzioni sul tavolo. Assieme al suo agente Giuseppe Riso le sta valutando tutte per poi arrivare a una decisione. Recentemente il procuratore è stato a Casa Milan e si è parlato anche del futuro del figlio d’arte, che difficilmente rimarrà a disposizione del nuovo allenatore rossonero Paulo Fonseca.

Milan, Daniel Maldini ha una nuova opzione

Oltre al Monza, anche altre società della Serie A hanno chiesto informazioni nelle ultime settimane: le prime sono state Atalanta e Roma. Ma nelle scorse ore ne è emersa una terza e sarebbe un’altra soluzione intrigante per il suo futuro.

Si tratta della Lazio, che dopo le critiche ricevute dai tifosi per l’ingaggio di Marco Baroni come allenatore vuole fare un mercato di buon livello per fare una stagione migliore dell’ultima. Il direttore sportivo Mariano Fabiani sta sondando diversi nomi per aumentare la qualità della squadra, che perderà Luis Alberto: già ufficiale la cessione in Qatar all’Al-Duhail per circa 10 milioni di euro più bonus. E se ne andrà anche Daichi Kamada, quindi c’è la necessità di prendere giocatori dotati tecnicamente.

Presto dovrebbe esserci un nuovo summit Milan-Riso per parlare della situazione di Maldini. Una possibilità può essere quella di rinnovare il contratto e poi effettuare un’altra cessione in prestito. Senza accordo sul rinnovo, invece, diventerebbe obbligatoria la vendita a titolo definitivo. Il cartellino del giocatore viene valutato 8-10 milioni di euro.

Essendo un calciatore cresciuto nel settore giovanile, il club rossonero farebbe una plusvalenza piena a bilancio in caso di cessione definitiva. Entro fine giugno dovrebbe essere fatta chiarezza sul futuro di Daniel, desideroso di dimostrare il suo valore dopo aver ricevuto non poche critiche nel corso degli anni. I mesi al Monza gli hanno fatto bene e forse rimanere in Brianza potrebbe essere la soluzione migliore per l’immediato, però richieste da società come Atalanta, Roma e Lazio non possono non attirarlo.