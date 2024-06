Tifosi del Milan in ansia per Theo Hernandez, la mossa del club sa di addio

Il calciomercato, mentre procedono gli Europei in Germania, entra nella sua fase più viva e i tifosi temono una grossa cessione.

In casa Milan si sta iniziando a programmare la sessione estiva di calciomercato ora che è ufficiale la proclamazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore dopo la firma di un contratto valido per le prossime tre stagioni. La società di via Aldo Rossi, in comune accordo con il tecnico portoghese, ha già pianificato quelle che dovranno essere le prossime mosse di mercato per cercare di rinforzare la rosa e ritornare a lottare per gli obiettivi più prestigiosi subito nella prossima annata.

Nonostante ciò negli ultimi giorni si sono create un po’ di paure nella tifoseria milanista perché si teme che il club possa decidere di accettare una ricca offerta per uno dei suoi big. Sarebbe una scelta molto dolorosa per i tifosi dal punto di vista tecnico ma forse anche una necessità per dare una boccata di aria fresca alle casse del club. Tra i nomi in lizza per una cessione c’è quello di Theo Hernandez che è uno dei preferiti del pubblico ma sul quale ci sono gli occhi di top club.

Il Milan riscatta Alex Jimenez: possibile indizio per l’addio di Theo Hernandez?

Nelle scorse ore il Milan ha trovato l’accordo con il Real Madrid per il riscatto di Alex Jimenez, giovane terzino di piede mancino che ha ben figurato nella passata stagione, la sua prima in Serie A e anche la prima per lui fuori dai confini spagnoli. Tra Serie A e Coppa Italia, il talentuoso difensore classe 2005 ha raccolto cinque presenze con la prima squadra allenata da Stefano Pioli nell’ultimo campionato.

Ciò che ha mostrato deve essere piaciuto alla dirigenza che ha così deciso di riscattarlo dal Real Madrid, ovvero il club che lo ha cresciuto. Questa mossa ha fatto esultare i tifosi perché vedono in Jimenez un possibile nuovo titolare per il futuro del Milan ma ha creato anche una preoccupazione.

In rete infatti molti sostenitori rossoneri si sono domandati se questa mossa del riscatto dello spagnolo sia dovuta al fatto che la società e Fonseca in realtà si siano già messi il cuore in pace e abbiano accettato il fatto che Theo Hernandez sia destinato a partire nel corso dell’estate. Nelle settimane passata sul francese si era registrato l’interesse del Bayern Monaco che lo segue come nuovo terzino sinistro titolare in caso di partenza di Alphonso Davies.