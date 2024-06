Clamoroso ritorno di Tonali al Milan: arriva l’assist bianconero

Nelle scorse ore si è parlato di un possibile ritorno al Milan di Sandro Tonali. E, a sorpresa, potrebbe arrivare l’assist bianconero.

Il calvario di Sandro Tonali si avvicina alla conclusione. Il 27 agosto il centrocampista potrà tornare finalmente in campo e mettersi definitivamente alle spalle un periodo non sicuramente facile. Ad oggi il rientro sul terreno di gioco sarà con la maglia del Newcastle, ma attenzione al calciomercato e ad una possibilità fino a questo momento mai realmente presa in considerazione.

Nelle ultime ore si è rafforzata la voce di un suo ritorno al Milan. Tiziano Crudeli a calciomercato.it ha aperto alla possibilità di rivedere il centrocampista con la maglia rossonera attraverso uno scambio alla pari con Tomori. Ipotesi ad oggi difficile per diversi motivi, ma non impossibile. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore e anche da quella del Newcastle.

Sandro Tonali al Milan: c’è una possibilità

Come spiegato in precedenza, l’ipotesi di un ritorno di Tonali al Milan è complicata, ma non impossibile. La vede così anche il suo primo agente Roberto La Florio. Intervistato dai microfoni di Notizie.com, il procuratore ribadisce che il giocatore “ha fatto una scelta importante. E’ andato in un campionato che gli si addice alla perfezione e penso che continuerà la sua avventura lì. Anche perché non è riuscito a dare quello che si aspettava“.

“Un ritorno in Italia? Le voci sono state diverse, ma non è assolutamente semplice – sottolinea l’intermediario – Sandro ha un contratto lungo e guadagna 8 milioni di euro. Sono poche le squadre che possono permettersi una cifra simile. Quindi nel caso in cui Tonali sentisse il bisogno di rientrare nel suo Paese, il Newcastle dovrebbe aiutare il club a pagare l’ingaggio“.

Futuro Tonali tra Newcastle e Italia

I prossimi mesi saranno fondamentali per il futuro di Tonali. Ad oggi il centrocampista sembra essere destinato a restare al Newcastle, ma la mancanza della Champions League e i problemi degli ultimi mesi potrebbero portare il centrocampista a ragionare sulla possibilità di tornare in Italia e magari proprio al Milan.

Una ipotesi destinata a diventare realtà solamente con la complicità del Newcastle. Il contratto lungo e un ingaggio da 8 milioni portano a rendere difficile un ritorno in Serie A. Ma se il club dovesse aprire al prestito e a pagare parte dello stipendio, allora le cose cambierebbero.