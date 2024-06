Nuova squadra in Serie A: al Milan 15 milioni

Addio al Milan per quindici milioni di euro. Il Diavolo incassa ancora e aumenta il tesoretto a disposizione per il mercato estivo

Il calciomercato si aprirĂ ufficialmente il prossimo 1 luglio, ma le squadre si stanno giĂ muovendo per mettere a segno i primi colpi. Ad oggi l’unica ufficialitĂ legata al Milan è quella relativa alla cessione a titolo definitivo di Charles De Ketelaere. Il belga, come avevamo scritto, placando gli allarmismi, è stato alla fine riscattato dall’Atalanta.

Nessuno sconto, come sperato dai bergamaschi, ma l’ex Club Brugge ha detto addio definitivamente al Milan alle cifre pattuite la scorsa estate. Così il Diavolo ha incassato tre milioni di euro per il prestito e ventiquattro complessivi per il riscatto, tra parte fissa e bonus maturati. Una cifra che permette ai rossoneri di non mettere a bilancio una minusvalenza. Si chiude, dunque, definitamente, l’avventura di De Ketelaere al Milan.

Ma il belga non è l’unico esubero che permetterĂ di incassare dei soldi che verranno poi reinvestiti sul mercato. Dopo l’ex Club Brugge, il Milan, infatti, è pronto a piazzare anche il connazionale Alexis Saelemaekers. L’esterno d’attacco sembrava destinato a rimanere al Bologna. L’ottima stagione aveva fatto pensare che il riscatto, fissato ad una decina di milioni, fosse davvero una formalitĂ . L’addio di Thiago Motta, però, ha cambiato i piani e Saelemaekers così dal primo luglio sarĂ nuovamente un giocatore del Milan.

Milan, cessione in Serie A: in arrivo altri soldi

Il destino di Saelemaekers al Milan è chiaramente segnato. Il giocatore non rientra nei piani del Diavolo, che sulla fascia destra ha investito tanto lo scorso anno, portando a Milano Samu Chukwueze e Christian Pulisic. Anche Paulo Fonseca, dunque, ripartirĂ dal nigeriano e dall’americano. In questi giorni così, insieme all’agente dell’ex Anderlecht si sta cercando una nuova sistemazione al giocatore.

Possibile un futuro ancora in Italia, con il Milan che valuta Saelemaekers una quindicina di milioni. L’esterno piace tanto a Thiago Motta e non è da escludere un suo approdo alla Juventus. Proprio a Torino, però, c’è l’altra squadra che ha chiesto informazioni ai rossoneri. Anche i granata, infatti, stanno pensando seriamente al calciatore, così come la Fiorentina. Non è da escludere, infine, un approdo in Premier League. Diversi club di metĂ classifica, avrebbero sondato il terreno. A breve, dunque, sapremo quale sarĂ il futuro di Saelemaekers, senza escludere che possa essere utilizzato come pedina di scambio