Ufficialità improvvisa, il Milan l’ha ceduto!

Annunciata la cessione di un giovane giocatore rossonero: confermata l’indiscrezione che era già circolata nelle scorse ore.

La sessione estiva del calciomercato partirà solo a inizio luglio, ma questo è un periodo pieno di trattative e contatti. Il Milan si sta muovendo sia in entrata che in uscita e poco fa è arrivato un comunicato ufficiale riguardante un trasferimento.

Marko Lazetic ha lasciato il club rossonero con la formula del prestito. Per cercare di rilanciarsi dopo una stagione anonima farà ritorno in Serbia, precisamente al TSC Backa Topola. Il club arrivato terzo nell’ultimo campionato ha annunciato l’arrivo dell’attaccante classe 2004. La squadra è allenata da suo zio Zarko, un fattore che potrebbe aiutarlo a far emergere le sue qualità.

Cessione ufficiale, l’attaccante lascia il Milan: i dettagli

Il centravanti serbo è reduce da un anno trascorso in prestito nel Fortuna Sittard, società della Eredivisie. Solitamente, quello olandese è un campionato delle opportunità per i giovani calciatori e purtroppo per lui non è stato così. Ha messo assieme solo 9 presenze, considerando anche quella nella coppa nazionale, per un totale di 176 minuti in campo. La sua ultima apparizione ufficiale è stata il 25 novembre 2023, poi non è stato più schierato.

Lazetic e il Milan speravano che le cose andassero diversamente. In precedenza il giocatore aveva avuto un’altra esperienza un prestito non troppo entusiasmante. A gennaio 2023 si era trasferito in Austria nell’Altach, allora allenato da Miroslav Klose, e collezionò 10 presenze (270 minuti in campo) senza realizzare alcun gol. L’esperienza in Eredivisie con il Fortuna Sittard doveva rappresentare un ideale trampolino di lancio, invece è arrivata una delusione.

Adesso Lazetic farà ritorno nella sua Serbia, dove il Milan lo aveva prelevato nel mercato invernale 2022 per circa 4,5 milioni di euro. L’attaccante militava nella Stella Rossa ed era seguito anche da altre società europee, ad esempio Fiorentina e Salisburgo. Paolo Maldini e Frederic Massara, allora ai vertici dell’area sportiva rossonera, ebbero la meglio sulla concorrenza e il ragazzo si tolse anche la soddisfazione di festeggiare lo Scudetto con la Prima Squadra, pur non debuttando mai in quella Serie A. L’esordio nel massimo campionato italiano è avvenuto nel novembre 2022, quando subentrò nel finale di Cremonese-Milan 0-0.

La prima assoluta, invece, è stata nel derby di Coppa Italia del 19 aprile 2022: Inter-Milan 3-0, ritorno della semifinale. Giocò 4 minuti a San Siro. Ora Lazetic è concentrato sulla sua nuova avventura in patria e la speranza è che nel TSC Backa Topola trovi continuità in campo e gol.