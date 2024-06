Lutto tremendo in Serie A, il messaggio di cordoglio del club

Un terribile lutto ha colpito, nelle ultime ore, la Serie A: arriva il messaggio di cordoglio da parte del club

La Serie A si stringe al dolore che ha visto come protagonista uno degli allenatori più conosciuti ed apprezzati nel panorama calcistico italiano. Il lutto si è verificato nelle ultime ore ed ha colpito Ivan Juric. Il tecnico del Torino, negli ultimi giorni, è balzato alle notizie di cronaca sportiva per il suo imminente addio ai granata dopo tre anni dal suo arrivo in Piemonte.

Si ipotizzava, infatti, di un clamoroso ritorno a casa e nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio come l’Hajduk Spalato. Sembrava tutto fatto fino a quando, il classe ’75, non si è tirato indietro. Dirigenza che poi, successivamente, ha deciso di puntare su Gennaro Gattuso per la panchina.

Purtroppo, però, il nativo di Spalato ha dovuto dire per sempre addio ad una figura importante della sua vita: il papà Jure è venuto a mancare nelle ultime ore. La conferma è arrivata con un post, pubblicato sui social network, da parte del Torino che si stringe attorno al dolore che in questo momento il croato e la sua famiglia stanno provando.

Serie A, lutto per Juric: è morto il papa Jure

Una giornata triste per il mondo granata e per i suoi tantissimi tifosi che hanno espresso le più sentite condoglianze al loro tecnico Ivan Juric. Questa la nota da parte del club: “Il Presidente Urbano Cairo con tutti i consiglieri di amministrazione, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori e tutto il settore giovanile del Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto ad Ivan Juric ed alla sua famiglia per la scomparsa del caro papà Professore Jure Juric“.

Il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno. Non sono state rese note informazioni sulla causa del decesso dell’uomo. Un terribile momento quello che sta vivendo il tecnico che è stato sommerso da tantissimi messaggi di cordoglio dei sostenitori del club granata: “Un abbraccio enorme mister, sentite condoglianze“, “Siamo vicini al dolore per la grave perdita” scrivono alcuni utenti sui social .

Il cordoglio del Club per il Professor Jure Juric. 👉 https://t.co/XpgQC9Z0ZN pic.twitter.com/KGqsbLqUbh — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 16, 2024

Anche la redazione di MilanLive si stringe attorno al dolore del mister tanto da porgere le più sentite condoglianze a lui ed alla sua famiglia.