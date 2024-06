@ML – Milan, Theo Hernandez e il rischio preso da Ibrahimovic

In questi giorni il tema principale in casa Milan è legato a Theo Hernandez e al suo futuro messo in dubbio dalle sue stesse parole

Sono giorni di apprensione per il popolo rossonero, che deve fare i conti con diversi temi legati al calciomercato che non lo mettono di certo di buonumore. Sì perché il tifoso del Milan sperava che l’affare Joshua Zirkzee potesse andare in porto in pochi giorni.

D’altronde la trattativa sembrava davvero in dirittura d’arrivo con l’accordo raggiunto tra il Diavolo e il giocatore a 4,5 milioni di euro netti a stagione e la volontà del club di pagare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Mancava un solo ostacolo da superare, quello delle commissioni ed è qui che la discussione tra le parti, però, si è arenata. L’affare Zirkzee non è certamente saltato, con il Milan che continua ad essere in vantaggio, rispetto alla concorrenza, ma servirà fare un ulteriore passo in avanti per chiudere e non rischiare beffe.

Ma la trattativa per l’olandese non è l’unica a tenere in apprensione i sostenitori del Diavolo. Le dichiarazioni di Theo Hernandez arrivate dalla Germania, durante una conferenza stampa, in merito al suo futuro, hanno, infatti, cancellato le parole di Zlatan Ibrahimovic, mettendo tutto in discussione. Dichiarazioni quelle dello svedese, che sono state oggetto di critica da parte di Maurizio Pistocchi, che intervenendo ai microfoni di MilanLive.it: “Un dirigente non può dire che un giocatore rimane, perché poi perde credibilità se poi si verifica la cessione. Fare quel tipo di annuncio rischia di metterti in contrasto con il calciatore stesso. Se Theo Hernandez avesse una richiesta del Real Madrid, secondo te non andrebbe via?“.

Milan, futuro Theo Hernandez: il Real Madrid è avvertito

Una domanda, quella posta posta da Pistocchi, alla quale sembrerebbe facile rispondere. In realtà Theo Hernandez ha sempre dato priorità al Milan. Il francese e la compagna Zoe vorrebbero continuare a vivere a Milano, dove si trovano davvero bene. La volontà di Theo Hernandez è davvero chiara, ma per far sì che resti per davvero il club rossonero dovrà offrire un contratto all’altezza.

Il giocatore è un big e da tale merita di essere trattato. Oggi al Milan è Rafa Leao il calciatore che guadagna di più con i suoi sette milioni di euro netti a stagione, con i bonus ed è proprio questo lo stipendio che il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto. Andrà capito se basterà. Il Real Madrid di cui si parlava è comunque avvertito, il Diavolo si priverebbe di Theo Hernandez solo per un’offerta esagerata, da 100 milioni di euro.