“Pericolo di morte”, Sainz shock: annuncio da brividi

Lo spagnolo della Ferrari racconta la sua esperienza senza nasconderne i pericoli. Una scelta difficile ed una determinazione straordinaria.

Manca sempre meno al prossimo Gran Premio di Formula 1, che dopo la vittoria di Max Verstappen in Canada si è presa due settimane di pausa. Domenica si scenderà in pista in Spagna, per un GP dalle diverse incognite.

La debacle della Ferrari a Montreal ha spento un po’ gli animi a Maranello, e adesso bisognerà ritrovare le prestazioni dei weekend precedenti, soprattutto Monte Carlo, per continuare a portare avanti una stagione finora positiva. Le McLaren sono lì, e Lando Norris ha solo 7 punti di distanza dal secondo posto di Charles Leclerc. E infine Max Verstappen, alla ricerca di punti per continuare a mantenere la leadership del mondiale.

Un campionato meno scontato degli ultimi anni, che ha visto finora 4 vincitori diversi in otto gare. Tra questi anche Carlos Sainz, il cui futuro è ancora incerto. Lo spagnolo non ha ancora trovato un team per le prossime stagioni, ma la sua determinazione in pista va oltre ogni cosa, sempre al limite per dimostrare il suo valore.

Sainz prese una decisione difficile, il racconto dello spagnolo

La passione che muove i piloti di Formula 1 è diversa, spesso, da quella insita negli atleti di altri sport. Ne è la dimostrazione Carlos Sainz, che nel corso del podcast Nude Project, ha raccontato la sua operazione all’appendicite e la difficile decisione di operarsi.

“Volevo spostare l’intervento per correre, ma i medici mi dissero che avrei rischiato di morire se fosse esplosa l’appendicite“, ha commentato. Un Gran Premio eroico dello spagnolo, che addirittura vinse in Australia al termine del weekend. “Le due sessioni più difficili della mia carriera (in Arabia Saudita, ndr.) su un circuito fisico con curve veloci. Il sabato chiesi di fare un’operazione ma i medici dissero che dovevo operarmi subito”, ha proseguito.

Un determinazione che lo portò, solo due settimane dopo, a correre e vincere il GP australiano davanti a Leclerc e Norris. Ora Sainz cerca una monoposto per l’anno prossimo dopo l’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari. Una situazione scomoda per lui che ha visto chiudersi diverse potenziali porte, come quella della Red Bull che ha rinnovato Sergio Perez, o quella della Mercedes che punta tutto su Kimi Antonelli. Si attende, dunque, qualche mossa nelle prossime settimane, per capire dove andrà lo spagnolo all’ultima stagione con la Ferrari.