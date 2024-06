Addio Juve e nuova maglia in Serie A: De Sciglio saluta i bianconeri

Nuova maglia in Serie A per Mattia De Sciglio con il terzino destro che appare destinato a salutare la Juventus durante questa estate.

L’addio di Massimiliano Allegri alla Juventus potrebbe portare ad un altro saluto in casa bianconera con il terzino destro che appare vicino dal trasferirsi in una nuova squadra.

Classe 1992, Mattia De Sciglio è alla Juventus dal 2017, diventando uno dei giocatori con più presenze in bianconero di quelli ora in rosa. Una permanenza alla Juventus che si è interrotta solamente nel 2020 quando il laterale italiano tentò l’avventura all’estero vestendo per un anno la maglia del Lione. Massimiliano Allegri ha sempre fatto molto affidamento sull’ex Milan in questi anni diventando un pupillo del tecnico livornese che lo lanciò ai tempi del Milan in Serie A. Ora per il terzino si stanno aprendo le porte di un nuovo club italiano.

Calciomercato, De Sciglio nel mirino di una rivale della Juventus

In questi ultimi giorni si sta facendo forte l’interesse da parte della Fiorentina nei confronti di Mattia De Sciglio. Una volta sistemata la questione panchina con l’arrivo di Raffaele Palladino, i viola stanno valutando i cambi da apportare alla rosa con il laterale ex Milan che piace alla dirigenza del club.

Molto dipenderà da quello che sarà il destino di Kayode. Il giovane terzino è finito nel mirino di diverse grandi squadre, sia italiane che estere. Il laterale potrebbe salutare in caso di offerta sui 20 milioni di euro con Inter e proprio Juventus interessate al suo cartellino. Nel caso in cui dovesse arrivare la proposta giusta la Fiorentina darebbe l’ok alla sua cessione puntando su Dodò come titolare con De Sciglio che rappresenterebbe l’alternativa di esperienza.

La Juventus non si opporrebbe alla cessione del terzino con Thiago Motta che è pronto a fare altre scelte per la propria difesa in vista della prossima stagione. Il contratto in scadenza nel giugno del 2025 sta portando i bianconeri a valutare la cessione durante questa estate per non perdere poi il calciatore a costo zero. La richiesta per il suo cartellino si aggira intorno ai 3 milioni di euro.

Non c’è solo la Fiorentina interessata a De Sciglio. In Serie A anche Monza e Como starebbero seguendo con interesse la situazione del terzino capace di agire sia sulla fascia destra che su quella sinistra. La sensazione è che la Juventus voglia cercare di chiudere l’affare prima del ritiro per consegnare a Thiago Motta gran parte della rosa che avrà a disposizione durante la stagione.