Copa America, comunicato ufficiale: la programmazione su Sportitalia

Non solo Europei, il grande calcio appare anche su Sportitalia con alcuni dei migliori esponenti del calcio mondiale.

Il grande calcio non si è assolutamente fermato dopo la fine dei vari campionati. In questi giorni sono in scena in Germania gli Europei di calcio dove vediamo tra l’altro anche la Nazionale di Luciano Spalletti protagonista questa sera del big match contro la Spagna. Non solo Europa, anche dall’altra parte del mondo vedremo il grande calcio con la Copa America, storica competizione che vede alcune delle migliori nazionali al mondo.

Protagonisti diverse stelle della nostra serie A, l’argentino Lautaro Martinez o i brasiliani Bremer e Danilo e tanti altri in un evento che inizierà questa notte con l’inaugurazione e la sfida tra l’Argentina campione in carica e il Canada, anch’egli presente nella competizione. Tutta la competizione sarà trasmessa rigorosamente in chiaro, direttamente su Sportitalia, canale 60 del Digitale terrestre.

La sfida andrà in scena alle ore 2 di notte e vedrà la telecronaca di Francesco Letizia, potrete rivederlo in replica alle ore 9 e alle ore 13 del mattino con Messi e compagni che proveranno a ottenere la prima vittoria nella competizione. Un’esclusiva assoluta di Sportitalia, che, dopo la Kings League, porta un altro straordinario evento nelle nostre case, tutto in chiaro.

Nella notte una sfida tra ‘interisti’ con l’Argentina di Lautaro che affronterà il Canada di Buchanan, uno dei calciatori di maggior talento della formazione nord-americana.

Copa America 2024, ecco tutti i dettagli

Tutti i 32 match della competizione verranno mostrati in chiaro e senza alcun abbonamento. In ogni match ci sarà un pre e un post partita, varie curiosità e dettagli per ciò che caratterizza ogni match. Parte la 48esima Copa America della storia, l’Argentina dopo la vittoria del campionato del mondo proverà a vincere anche questa competizione. Quattro gironi da quattro squadre e sedici squadre complessive con Argentina e Brasile super favorite dell’evento.

L’Argentina sarà protagonista in un girone con Perù, Cile e Canada mentre il Brasile vedrà un girone con Colombia, Paraguay e Costa Rica. La Nazionale verdeoro è reduce da diverse delusioni e ora è chiamata al riscatto. La stella brasiliana Vinicius con una vittoria del torneo avvicinerebbe sicuramente il Pallone d’Oro, la sfida al compagno di squadra Bellingham – impegnato negli Europei – è lanciata.

In campo anche gli Stati Uniti di Pulisic, impegnato nel gruppo C con Uruguay, Panama e Bolivia. L’ultimo girone da citare è invece il gruppo B con Messico, Ecuador, Venezuela e Giamaica. Insomma una competizione tutta da gustare su Sportitalia e rigorosamente in chiaro. Si parte stanotte, ore 2!