L’affare si ripete: il Milan lo piazza lì, problema risolto

Il club rossonero è predisposto a fare un’altra operazione di mercato con una società “amica”: nuova plusvalenza per il bilancio.

Grandi aspettative sulla campagna acquisti, ma il Milan deve anche vendere. Non ha bisogno di fare cessioni importanti per sistemare il bilancio, ci sono degli esuberi che non rientrano nel progetto e che vanno venduti.

Due nomi su tutti: Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. Il primo è reduce da un prestito anonimo al Fulham, con il quale ha collezionato solo 8 presenze (224 minuti totali in campo, solamente 65 in Premier League). Esperienza in prestito non esaltante anche per il belga, che al Nottingham Forest ha messo insieme 22 presenze, un gol e un assist. I Reds hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Ballo-Touré ha ancora un anno di contratto, mentre Origi due. Il terzino senegalese percepisce uno stipendio da 1,1 milioni netti annui, invece l’ex Liverpool circa 4 milioni. Sicuramente sarà più facile piazzare il primo rispetto al secondo, ma ci sono anche altri affari in uscita previsti.

Milan, nuova cessione per l’esterno

Un altro dei giocatori che il Milan vuole vendere è Alexis Saelemaekers, reduce da una positiva annata in prestito al Bologna. La società emiliana ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto da 10 milioni, perché il nuovo allenatore Vincenzo Italiano preferisce un esterno con altre caratteristiche. Se Thiago Motta fosse rimasto sulla panchina rossoblu, probabilmente l’operazione sarebbe andata in porto.

Adesso il club rossonero attende offerte per il trasferimento di Saelemaekers, valutato 13-15 milioni. Al 30 giugno l’ex Anderlecht ha un valore residuo a bilancio di 2,577 milioni e pertanto con la sua cessione c’è la possibilità di fare una discreta plusvalenza. A livello di ingaggio percepisce circa 1,3 milioni lordi annui, quindi non ci sono particolari difficoltà sotto questo aspetto.

Nei giorni scorsi si è parlato dell’interessamento di squadre come Juventus e Torino, però nelle ultime ore è emerso anche l’interesse dell’Atalanta. Con la Dea il Milan ha appena finalizzato la cessione definitiva di Charles De Ketelaere, i rapporti sono buoni e non bisogna escludere nuovi affari di mercato.

Per Saelemaekers potrebbe esserci una nuova trattativa basata su un prestito oneroso con diritto di riscatto come successo con CDK. Il 24enne belga preferirebbe un trasferimento definitivo per evitare nuove sorprese, come quella capitata quando il Bologna ha deciso di non riscattarlo nonostante la buona stagione. Vedremo se Milan e Atalanta troveranno un accordo.