È questione di giorni e sarà ufficiale: il Milan ha il suo jolly

Un colpo che non può non rendere felici i tifosi. Il giocatore ha dimostrato di saper tirare fuori le castagne dal fuoco in diverse circostanze

L’annuncio ufficiale è atteso a breve, ma dubbi ormai non ce ne sono. Il giocatore la prossima stagione vestirà la maglia del Milan. Un colpo quello messo a segno dal club rossonero che rende felici i tifosi del Diavolo. Anche ieri è arrivata la dimostrazione del suo valore e Paulo Fonseca può davvero esultare.

Il calciomercato del Milan non è ancora decollato e questi sono i giorni soprattutto della paura per Joshua Zirkzee, ma Moncada, Ibra e Furlani stanno dimostrando di avere le idee chiara. Il colpo in attacco è chiaramente la priorità. L’obiettivo è quello di riuscire a mettere le manu sul centravanti olandese. La trattativa sta vivendo una fase di stallo, ma il Milan continua ad essere in vantaggio sulla concorrenza.

Avendo ottenuto il sì del calciatore a 4,5 milioni di euro netti a stagione ed essendo disposto a pagare subito i 40 milioni di euro della clausola rescissoria. Va trovata la quadra sulle commissioni, ma il Diavolo e Kia ci stanno lavorando. Nei prossimi giorni capiremo se si potrà davvero andare a dama o se si dovrà virare su altri obiettivi. Oggi un vero e proprio piano B non c’è, ma i nomi sul taccuino di Moncada sono diversi.

Milan, è fatta: il bomber di scorta non si smentisce

Sicuramente arriverà una punta centrale che andrà a ricoprire il ruolo di titolare e che di fatto andrà a prendere il posto di Olivier Giroud, ma sono previsti altri movimenti in avanti. Il Milan, infatti, vorrebbe regalarsi un attaccante di scorta, che possa dare il cambio a quello titolare. Si cerca chiaramente un’occasione, un prestito (meglio se con diritto di riscatto) o a parametro zero. Non è un caso se sul taccuino ci siano i nomi di Broja e Depay.

Il reparto offensivo, però, verrà completato da Luka Jovic, che di fatto, sarà il ‘primo’ colpo in avanti. La decisione di esercitare il diritto al rinnovo per un’ulteriore stagione è stata presa da tempo e siamo dunque solo in attesa degli annunci ufficiali. Annunci che arriveranno una volta sistemati i dettagli con l’entourage del calciatore. Luka Jovic anche ieri con la maglia della Serbia ha dimostrato tutto il suo valore, salvando la sua nazionale a tempo praticamente scaduto. E’ ormai diventato il suo marchio di fabbrica quello di essere determinante a partita in corso. Agli Europei è arrivato un nuovo gol da subentrato, con il Milan ne aveva messi a segno ben quattro su nove. Numeri che certificano il ruolo di jolly del calciatore. Un ruolo non certo da sottovalutare.