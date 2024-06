Milan, il difensore è già in casa: è tutto nelle mani di Fonseca

Il ‘nuovo’ acquisto per il Milan è già in casa: toccherà a Paulo Fonseca riportarlo ai massimi livelli. C’è grande attesa per il suo ritorno in campo

Dopo una stagione più che complicata è pronto a riprendersi il Milan. Oggi nessuno lo da titolare, ma se dovesse riuscire ad esprimersi al meglio come in passato, un posto nell’undici iniziale sarà certamente suo. Come è noto, il Milan è alla ricerca di un paio di colpi in difesa: non è un segreto, infatti, che il Diavolo abbia intenzione di mettere le mani su un terzino destro e su un centrale. Non sono una priorità assoluta, visto che prima andrà acquistato il centravanti titolare, per il quale si spenderà gran parte del budget, ma durante questa lunga estate arriveranno anche due nuovi innesti per il reparto arretrato. E’ davvero solo questione di tempo.

I profili più seguiti per il ruolo di terzino destro sono quelli di Emerson Royal del Tottenham, Cash dell’Aston Villa e Santos del Lille, ma nessuna trattativa è ancora entrata nel vivo. Discorso simile per il centrale, anche se negli ultimi giorni ha scalato posizione Diogo Leite dell’Union Berlin, ma non si può scartare la pista Kiwior oltre a quella che porterebbe ad Alessandro Buongiorno, anche se attualmente c’è il Napoli in pole. E’ molto probabile, comunque, che si aspetteranno i primi giorni di ritiro per capire quali saranno le valutazione di Paulo Fonseca sul reparto difensivo.

Milan, è Kalulu il ‘nuovo’ acquisto: il francese si riprende il Diavolo

Le incognite d’altronde non mancano: i terzini destri ad oggi sono tanti, oltre a capitano Davide Calabria può giocare nel ruolo anche Alessandro Florenzi, il giovane Jimenez, che sarà utilizzato sempre più in prima squadra, e Filippo Terracciano. Qualcuno partirà? Molto probabile. Chi non farà le valigie è invece Pierre Kalulu, che nelle ultime stagione è stato il jolly di Pioli, un po’ a destra un po’ centrale.

Ma il francese il meglio di se lo ha dato quando è stato schierando al fianco di Tomori ed è molto probabile che Fonseca abbia intenzionato di schierarlo con costanza da centrale. Potrebbe davvero essere lui il ‘nuovo’ acquisto del Milan. La scorsa annata d’altronde è stata un vero e proprio disastro per via dei tanti infortuni. Troppa sfortuna per l’ex Lione che non è andato oltre i 510 minuti, frutto di nove presenze in Serie A, una Champions League e una in Europa League. Se Pierre Kalulu starà bene, potrà tornare ad essere il giocatore ammirato nella stagione dello Scudetto, quello che tutti volevano, quello che tutti invidiavano. Kalulu è un classe 2000 e ha tutto per diventare nuovamente una pedina fondamentale per i rossoneri. Al Diavolo ci credono, non può non essere l’anno di Kalulu.