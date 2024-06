È in vendita: il Milan può prenderlo a 20 milioni

Il club rossonero potrebbe fare un ottimo colpo senza spendere una cifra eccessiva: possibili sviluppi prima della fine dell’Europeo.

A centrocampo il Milan ha bisogno di rinforzo di alto livello per fare un upgrade. Da capire anche chi partirà nel reparto, però almeno un nuovo giocatore arriverà a Milanello. La società è al lavoro.

Da settimane è Youssouf Fofana il centrocampista indicato ripetutamente come obiettivo di Geoffrey Moncada, che lo conosce molto bene e vorrebbe sfruttare la sua situazione contrattuale. Infatti, il nazionale francese va in scadenza a giugno 2025 e può essere comprato pagando un prezzo non esagerato. Potrebbero bastare 20 milioni di euro o anche meno per portarlo via dal Monaco, che chiaramente spera in un’asta per guadagnare più possibile.

Un altro profilo molto gradito è Mats Wieffer, classe 1999 in forza al Feyenoord e valutato circa 25 milioni. Al club di Rotterdam piace Jan-Carlo Simic, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza l’anno prossimo, e quindi non si può escludere un inserimento del giovane difensore serbo in una eventuale trattativa.

Milan, colpo dalla Premier League per la mediana

Nella lista di Moncada c’è anche un centrocampista più esperto e che già in passato è stato accostato al Diavolo e ad altre società della Serie A: Pierre-Emile Hojbjerg. In questi giorni anche Juventus e Napoli vengono date sulle sue tracce.

Il nazionale danese compirà 29 anni ad agosto, ha maturato esperienze importanti con Bayern Monaco e Tottenham. Prima di trasferirsi a Londra nel 2020, aveva disputato quattro buone stagioni nel Southampton. Ha un contratto che scade a giugno 2025 e sembra deciso a provare una nuova avventura, niente rinnovo con gli Spurs. Cartellino valutato 20 milioni, però si tratta di un prezzo trattabile.

Hojbjerg è alto 1,85, è un centrocampista con una buona forza fisica, abile soprattutto in fase difensiva e nella costruzione del gioco. Particolarmente bravo nei passaggi, è anche molto intelligente tatticamente e sa leggere bene le azioni per poi recuperare palla. Può giocare sia in una mediana a due che a tre. Nell’ultima stagione 0 gol e 0 assist in 39 presenze, ma in totale con il Tottenham ha collezionato 10 reti e 16 assist in 184 partite. I gol non sono il suo forte, ha altri pregi.

Potrebbe essere un buon affare per il Milan o per un’altra società della Serie A. Certamente nella Danimarca c’è chi gli può parlare molto bene di Milano: Simon Kjaer, che lascerà la maglia rossonera ma che ha vissuto un’esperienza complessivamente positiva nel Diavolo.