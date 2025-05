Via libera per andare al Milan: colpo a tinte nerazzurre

Il Milan ha cominciato a muoversi in vista della sessione estiva del mercato. Un colpo si avvicina: vuole lasciare il suo attuale club.

Sarà un’estate ricca di cambiamenti e novità quella a cui sta andando incontro il Milan. Il club, alla luce delle numerose delusioni vissute in Champions League e in campionato, a fine stagione avvierà infatti un concreto restyling della rosa comprendente diversi acquisti ed altrettante cessioni. L’ultima parola spetterà al nuovo Ds che Gerry Cardinale e l’amministratore delegato Giorgio Furlani intendono inserire nell’organigramma ma intanto il duo composto da Zlatan Ibrahimovic e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada ha iniziato a gettare le basi delle prime operazioni.

Diversi i componenti dell’attuale gruppo destinati alla partenza, in quanto ritenuti a fine ciclo. L’elenco, ad esempio, comprende Samuel Chukwueze, non utilizzato da Sergio Conceicao in 8 delle ultime 13 gare disputate in campionato. Il management si attendeva molto di più dal 25enne nigeriano e, una volta conclusa l’annata, provvederà a venderlo al miglior offerente. Possibile, in tal senso, un trasferimento al Bologna che già a gennaio aveva cercato di prenderlo.

Segnato anche il destino di Malick Thiaw scivolato indietro, allo stesso modo dell’ex Villarreal, nelle gerarchie dell’allenatore portoghese. Il 23enne tedesco, la cui ultima presenza in campo risale al 4 aprile, ha diversi estimatori in Premier League. Verso l’addio pure Theo Hernandez, rimasto ben distante dagli standard qualitativi toccati in passato ed andato incontro a diverse prestazioni insufficienti che hanno spinto la dirigenza a stoppare la trattativa riguardante il rinnovo.

Mercato Milan, via libera all’operazione: colpo a tinte nerazzurre

A confermare quanto sia vicino il divorzio dal terzino francese è il fatto che il Milan, in queste ore, ha provveduto ad individuare il suo adeguato sostituto. Si tratta di Maxim De Cuyper, di proprietà del Bruges. Il contratto che lo lega ai nerazzurri scade nel 2028 tuttavia il divorzio, in realtà, andrà in scena tra qualche settimana: l’esterno, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista del sito ‘Caught Offside’ Ekrem Konur, ha infatti chiesto alla società belga di potersi trasferire in una squadra di prima fascia in modo tale da competere per vincere qualche trofeo.

Parole e musica per il Milan, iscrittosi subito alla corsa e pronto a farsi avanti allo scopo di piazzarsi in pole position. La valutazione del classe 2000 è compresa tra i 20 e i 25 milioni: cifre alla portata del club, soprattutto nel caso in cui si concretizzasse il passaggio di Theo Hernandez al Real Madrid. La strada è tracciata. Il Milan è già proiettato verso il futuro.