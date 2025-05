Miracolo Inter e quinta italiana in Champions: i dettagli

I nerazzurri hanno superato il Barça in semifinale e si sono qualificati alla finale: ci potrà essere una quinta italiana nella Champions prossima?

Dopo il 3-3 in Spagna, il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona ha regalato nuovamente gol e spettacolo. A San Siro il risultato finale di 4-3 ha premiato la squadra di Simone Inzaghi, che ha avuto la meglio nei tempi supplementari.

Dopo un primo tempo tempo concluso in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, i nerazzurri nella ripresa si erano fatti rimontare dai gol di Eric Garcia e Dani Olmo tra il 54′ e il 60′. All’87’ Raphinha ha portato avanti il Barça e sembrava quasi finita, ma nel recupero una bella rete da attaccante di Francesco Acerbi ha rimesso il risultato in parità. Al 99′, nel primo tempo supplementare, il gol del sorpasso firmato Davide Frattesi.

Squadra, allenatore, dirigenti e tifosi in festa per aver conquistato la seconda finale di Champions League in tre anni. Adesso si attende l’esito dell’altra semifinale tra PSG e Arsenal. I Gunners ripartono dal vantaggio di 1-0 guadagnato nella partita di andata all’Emirates Stadium.

Champions League, ci possono essere cinque italiane nell’edizione 2025/2026?

L’Inter ha perso la finale del 2023 a Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola e cercherà di prendersi una rivincita. Allora fece un’ottima partita, ma i Citizens ebbero la meglio grazie a un gol di Rodri e a un po’ di imprecisione nerazzurra in area di rigore. A Monaco proverà ad alzare quella coppa che ha vinto per l’ultima volta nel 2010 con José Mourinho allenatore.

Se i nerazzurri dovessero vincere la quarta Champions League della loro storia, ci sarebbero cinque squadre italiane nella prossima edizione della competizione? La risposta è no. Comunque i cinque posti andrebbero a Inghilterra e Spagna grazie al loro migliore posizionamento nel ranking. L’Italia avrebbe ottenuto uno slot in più solamente se l’Inter fosse arrivata quinta nella classifica della Serie A, uno scenario ormai impossibile.

Esiste però la possibilità di vedere otto squadre italiane in Europa. Nel caso in cui la vincitrice di Bologna-Milan, finale di Coppa Italia, non dovesse terminare il campionato nelle prime sei posizioni della classifica e se la Fiorentina dovesse vincere la Conference League (e non finisse tra le prime sei in Serie A), allora all’Italia spetterebbero tre posti in Europa League e non solo due. Ovviamente, da aggiungere i quattro soliti in Champions più uno in Conference.