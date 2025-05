Sconto necessario, il Milan vuole prenderlo a prezzo di saldo

I rossoneri lo vogliono acquistare a titolo definitivo ma solo in caso di sconto: a queste cifre si chiude, i dettagli

Il Milan deve prendere decisioni importanti in vista di giugno. Sarà un mercato difficile perché bisognerà capire chi può ancora dare qualcosa a questa squadra e chi, invece, deve andar via. Negli ultimi due anni, i rossoneri hanno sbagliato quasi tutti gli acquisti: si salvano soltanto Reijnders, Pulisic, Fofana e pochi altri, eppure sono stati in investiti più di 100 milioni. Tutto dipenderà anche da altri due fattori: il direttore sportivo, che dopo mesi di ricerca non è ancora stato scelto, e l’allenatore.

Sergio Conceicao ha poche chance di restare, nonostante le recenti indiscrezioni: anche con la vittoria della Coppa Italia, l’allenatore dovrebbe andar via. L’idea in casa milanista è quella di iniziare un nuovo progetto tecnico e quindi con una nuova guida tecnica. Solo dopo questi due importanti tasselli si può pensare seriamente al mercato, agli acquisti e anche alle cessioni. E bisogna anche decidere chi riscattare e chi no.

Milan, colpo a titolo definitivo con lo sconto: così si chiude subito

A gennaio il Milan ha fatto due operazioni in prestito con diritto di riscatto. Riccardo Sottil dalla Fiorentina è quello più sorprendente di tutti. In questi mesi lo abbiamo visto poche volte in campo ma i rossoneri sembrano comunque interessati a trattenerlo: è possibile però solo con uno sconto sui dieci milioni pattuiti con i viola a gennaio. Lo stesso discorso vale anche per l’altro giocatore da riscattare: Kyle Walker.

Il terzino inglese è arrivato dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Di recente è tornato in campo dopo un infortunio al braccio: fino a quel momento, aveva giocatori quasi sempre e da titolare. Walker è un elemento di grande esperienza e qualità ma il Milan sta riflettendo sul suo riscatto in relazione all’età e all’ingaggio: a giugno, lo stipendio dell’inglese passerebbe a 4,5 milioni in caso di riscatto, una cifra molto alta per quelli che sono i paletti di RedBird, ecco perché c’è una riflessione in corso.

Riflessioni anche sulla cifra del riscatto: 5 milioni potrebbero essere troppi, il Milan parlerà col City per provare ad arrivare a 2-3 milioni. A queste condizioni, Walker resterà al Milan, ma nessuna decisione è stata ancora presa. Servirà il parere anche del direttore sportivo e poi del nuovo allenatore. Sicuramente l’inglese è un giocatore che farebbe comodo sempre ad una squadra con gravi problemi di mentalità e di continuità.