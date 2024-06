Verratti in Serie A, il colpo è già “prenotato”

Dopo l’avventura in Qatar, Verratti è pronto a tornare nel calcio europeo: già ‘prenotato’ in Serie A, entusiasmo tra i tifosi

Il conto alla rovescia è iniziato: Marco Verratti potrebbe già essere pronto a tornare nel calcio europeo, e in Serie A c’è chi ci sta facendo un pensierino, anche con una certa serietà. D’altronde, l’ex pupillo di Al-Khelaifi è ancora relativamente giovane (compirà 32 anni a novembre) e potrebbe ancora dare molto anche ad alti livelli. Dopo l’avventura in Qatar, il suo futuro potrebbe quindi già essere stato ‘prenotato’.

Che l’esperienza qatariota, in una squadra non proprio blasonata a livello internazionale come l’Al-Arabi, non poteva d’altronde essere l’ultima nella carriera di un calciatore che non ha mai giocato, finora, in Serie A, e che ha comunque vestito per gran parte della carriera una maglia di prestigio come quella del Paris Saint Germain.

È chiaro che il suo approdo in Qatar sia stato solo frutto della stima e del rispetto che lo ha sempre legato al patron del PSG, Al-Khelaifi, oltre che di un contratto a dir poco faraonico (da circa 3400 euro all’ora, poco meno di 30 milioni a stagione). Messe a posto le proprie finanze probabilmente per una vita intera, a questo punto Verratti potrebbe davvero decidersi di regalarsi un’ultima grande esperienza di carriera. E in Italia gli estimatori per il centrocampista pescarese non mancano.

Verratti per la prima volta in Serie A: dove potrebbe giocare

Reduce da una prima stagione in Qatar non proprio esaltante, il centrocampista avrebbe già grande voglia di tornare in Europa. Accostato nelle ultime settimane al Barcellona, non sembra in realtà semplice imbastire per il club catalano in questo momento un’operazione che possa accontentare l’Al-Arabi e il calciatore sul piano economico.

Anche per questo motivo, al momento è molto più probabile che Verratti possa continuare a giocare in Qatar fino alla scadenza del contratto, nel giugno 2025, per poi decidere liberamente la propria nuova destinazione. Con tutta probabilità dando anche minor peso alle prospettive d’ingaggio.

Consapevole di aver perso la Nazionale scegliendo il Qatar, è probabile che l’ex PSG possa decidere di rimettersi in gioco in Italia, in Serie A. Il motivo? Probabilmente per riconquistare la fiducia del commissario tecnico Spalletti in vista del prossimo grande appuntamento internazionale, i Mondiali del 2026.

Resta da capire chi potrebbe permettersi di scommettere ancora su un calciatore di grandissimo talento e immensa esperienza, ma agli ultimi anni di carriera. Se per il Milan un’operazione del genere andrebbe contro le strategie societarie imposte negli ultimi anni, il colpo Verratti potrebbe rientrare invece nei piani di Inter e Juventus. Sia nerazzurri che bianconeri hanno infatti più volte dimostrato di puntare anche sull’esperienza per la costruzione di squadre vincenti fin da subito

Visto e considerato che, dopo due anni in Qatar, non è detto però che il livello di Verratti sia più quello di un tempo, non è però impossibile ipotizzare anche un’esperienza al di fuori delle big, magari in una squadra come la Fiorentina o il Bologna che possa assicurargli il posto da titolare all’interno di un progetto non privo di ambizioni, per regalarsi l’ultima grande opportunità di vivere la Serie A da protagonista, e non da semplice comprimario. Per ora si tratta comunque solo di fantamercato. Solo tra dodici mesi, forse, scopriremo quale sarà il futuro di uno dei più grandi talenti della sua generazione.